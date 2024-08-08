CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'tan Mısır Üreticilerine Çağrı - Son Dakika
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CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'tan Mısır Üreticilerine Çağrı

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CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, mısırda yaşanan verim kaybı ve girdi maliyetlerindeki artışa dikkat çekerek Toprak Mahsulleri Ofisi'nden taban fiyatının açıklanmasını istedi.

08.08.2024 13:58
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(ADANA) - CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, olumsuz iklim koşulları, aşırı sıcak ve susuzluk gibi nedenlerle mısırda yaşanan verim kaybı ile girdi maliyetlerindeki fahiş artışa dikkat çekerek "Toprak Mahsulleri Ofisi hala taban fiyatını ve alım kampanyasını açıklamadı. Mısırda alım fiyatı en az 11 lira olmalıdır" dedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Çukurova'da mısır tarlasında alım fiyatının açıklanmaması ve üreticinin yaşadığı sıkıntılara ilişkin açıklama yaptı. Barut, şöyle konuştu:

"Başta Adana olmak üzere Çukurova Bölgesi'nde mısır hasadı başladı ve yoğun biçimde sürüyor. Geçen yıl mısır ekim alanları Adana'da 865 bin dönüm alana çıkmıştı, bu yıl ekim alanı yüzde 25 azaldı, yaklaşık 650 bin dekar alana mısır ekildi. Hasadın yapıldığı bugünlerde üreticiler iki yönlü endişeli bir bekleyiş ve tedirginlik içinde. Birincisi, olumsuz iklim koşulları ve aşırı sıcaklardan kaynaklı verim kaybı yaşaması. Yani yüzde 25 civarında verim düşüklüğünü görüyoruz. Geçen yıl dönüme 1200-1250 kilo verim alan üretici, maalesef bu sene dönüme 1000 kilo civarında verim alıyor. Çiftçimizin ikinci endişesi ise, Toprak Mahsulleri Ofisi  hala çiftçiyi kurtaracak bir taban fiyat açıklamadı ve alım politikalarını henüz belli etmedi.

Tarımdaki girdi maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çeken Barut, "Bir an önce mısırdaki taban fiyatını açıklayın, 10 lira artı 1 lira da prim şeklinde toplamda 11 lira fiyat açıklanmalıdır" dedi. Barut, şunları söyledi:

"Geçen yıl Türkiye'de 9.1 milyon dekar alanda ekilen mısır, 9 milyon ton olarak rekolte elde etti. Bu yılki olumsuz koşulları dikkate aldığınızda minimum Türkiye genelinde yüzde 5-10 arasında verim kaybı görülüyor. Acilen, çiftçinin maliyetinin yaklaşık 8.5 lira civarında olduğu ürüne istenen fiyat 10 lira ve üzerindedir. Buradan sesleniyoruz iktidara, 2022 yılında mısırın kilogram fiyatını 5.3 lira açıkladınız, 2023 yılında ise komik bir zamla 6 lira açıkladınız. Ama ülkedeki enflasyon, tarımdaki enflasyon yüzde 70'in üstündeydi. Çiftçinin kullandığı girdiler bir yılda yüzde 100 arttı, son iki yılda en az artan girdi maliyeti yüzde 200 oldu. Şu anda sadece 6 liranın üzerine bile enflasyon rakamlarını koysalar 10 liranın üzerinde üreticiye çiftçiye fiyat verilmesi gerekiyor. Bir an önce mısırdaki taban fiyatını açıklayın, 10 lira artı 1 lira da prim şeklinde toplamda 11 lira fiyat açıklanmalıdır. Toprak Mahsulleri Ofisi de bir an önce alım şartları ve kampanyasını belirtmesi gerekir. Yerli ve milli üreticiyi koruyacaksanız bunları yapmak zorundasınız. Üreticinin feryadını duyun!"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut\'tan Mısır Üreticilerine Çağrı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'tan Mısır Üreticilerine Çağrı - Son Dakika

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