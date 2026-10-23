CHP Adana Milletvekili Şevkin, Çorlu Cezaevi\'nde tutuklu Sinem Dedetaş\'ı ziyaret etti

CHP Adana Milletvekili Şevkin, Çorlu Cezaevi'nde tutuklu Sinem Dedetaş'ı ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Çorlu Cezaevi'nde tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı ziyaret etti. Şevkin, paylaşımında Dedetaş'ın 'haksızca tutulduğunu' belirterek morali yüksek olduğunu ve herkese selamı olduğunu aktardı.
(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Tekirdağ Çorlu'daki Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı ziyaret etti.
CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve eski Hatay Milletvekili Suzan Şahin ile birlikte Çorlu'daki Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı ziyaret etti. Şevkin, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ Çorlu'daki Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, Üsküdar'ın seçilmiş Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı ziyaret ettik. Cezaevinde haksızca tutulan Başkanımız dimdik ayakta, morali yüksek. Sinem Başkan'ın herkese selamı var" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA
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