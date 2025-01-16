CHP Adayına Silahlı Saldırı Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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CHP Adayına Silahlı Saldırı Davası Devam Ediyor

Kayseri'de CHP'li adayın yaralanmasıyla ilgili sanıkların yargılanmasına devam edildi.

16.01.2025 16:46
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Kayseri'de CHP Pınarbaşı belediye meclis üyesi adayının silahla yaralanmasına ilişkin dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, akraba olan tutuklu sanıklar E.U. ve M.U, müşteki Şerafettin Bahadır, taraf avukatları ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, Pınarbaşı İlçe Belediye Başkanı Deniz Yağan ve takip etti.

Önceki ifadelerini tekrar ettiklerini belirten sanıklar, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, 2 sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksiklikleri giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Şerafettin Bahadır, 21 Haziran 2024'te, Pınarbaşı ilçesi Büyükkömarmut Mahallesi'nde E.U. ve M.U. tarafından darbedildikten sonra silahla vurulmuştu. Kayseri Şehir Hastanesi'nde bir süre yoğun bakımda tedavi gören Bahadır taburcu edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Adayına Silahlı Saldırı Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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