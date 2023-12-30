 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Ankara İl Başkanlığı, Atatürk'e Saygı Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Ankara İl Başkanlığı, Atatürk'e Saygı Yürüyüşü Düzenledi

CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Formanı Giy Atamıza Gel' etkinliği kapsamında, bir grup taraftar Anadolu Meydanı'nda toplandı. Etkinlik, Türkiye Süper Kupa final maçının ertelenmesine tepki göstermek amacıyla gerçekleştirildi. Grup, Anıtkabir'e yürüyerek 'İzmir Marşı' söyledi ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attı. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'a 'gereken cevabı verdiklerini' belirtti. Grup, açıklamanın ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Ankara İl Başkanlığı, Atatürk\'e Saygı Yürüyüşü Düzenledi
30.12.2023 - 14:55,
Abone Ol

CHP Ankara İl Başkanlığınca "Formanı Giy Atamıza Gel" etkinliği düzenlendi.

İl Başkanlığının çağrısıyla bazı takımların forma ve atkılarını taşıyan bir grup taraftar, dün akşam Riyad'da oynanması beklenen Türkiye Süper Kupa final maçının "organizasyondaki eksiklikler nedeniyle" ertelenmesine tepki göstermek için Anadolu Meydanı'nda toplandı.

Buradan Anıtkabir'e yürüyen grup, "İzmir Marşı"nı söyledi, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı.

Anıtkabir önünde açıklamalarda bulunan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'a "gereken cevabı verdikleri" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamanın ardından grup, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Süper Kupa, Türkiye, Ankara, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Ankara İl Başkanlığı, Atatürk'e Saygı Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika


15:11
Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:29
Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var
14:28
Fransa başka ülkelerden imam almayacak Fransa başka ülkelerden imam almayacak
14:25
İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi
14:25
Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı
14:13
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi
13:52
Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası
12:52
Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt

Son Dakika
15:11 Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:29 Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var
14:28 Fransa başka ülkelerden imam almayacak
14:25 Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı
14:25 İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi
14:13 İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi
13:52 Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası
12:52 Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49 Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39 İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 15:28:00. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Ankara İl Başkanlığı, Atatürk'e Saygı Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement