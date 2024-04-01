CHP Antalya\'da 16 ilçeyi kazandı

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CHP, 31 Mart yerel seçiminde Antalya'da 10 artırarak 19 ilçeden 16'sını kazandı. AKP, İbradı ve Gündoğmuş'u alabildi. CHP, mevcut belediyelerinden Kumluca ve İbradı'yı kazanamadı. Kumluca'da Demokrat Partili aday seçildi. Antalya'nın en önemli turizm merkezlerinden AKP yönetimindeki Kaş, MHP yönetimindeki Alanya, İYİ Parti yönetimindeki Demre belediyeleri ile AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün başkanı olduğu Kepez Belediyesi CHP'ye geçti.

CHP, 31 Mart yerel seçiminde Antalya'da da kazandığı ilçe sayısını artırdı. 2019 yerel seçiminde CHP'nin adayı Muhittin Böcek, yüzde 50,62 oran ve 714 bin oyla seçilirken; AKP'nin adayı Menderes Türel, yüzde 46,2 oranla 652 bin 880 oy aldı. 31 Mart seçiminde ise Muhittin Böcek, yüzde 48,6 oy oranı ve 705 bin oyla belediye başkanlığına seçilirken; AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü yüzde 40 oy oranıyla 580 bin 800 oyda kaldı.

Antalya'nın ilçelerinde kazanan yine CHP oldu. 19 ilçenin 16'sını CHP alırken, AKP 2, Demokrat Parti de 1 belediye kazandı. 2019 seçimlerinde CHP 8, AKP 6, İYİ Parti 2, MHP 2 ve DSP de 1 ilçe belediyesini kazanmıştı.

KAŞ, ALANYA VE DEMRE CHP'YE GEÇTİ

2019'da AKP'nin kazandığı Antalya'nın en önemli turizm merkezlerinden Kaş ile Kepez, Aksu, Serik ve Akseki; MHP'nin aldığı Korkuteli ve Alanya, Millet İttifakı nedeniyle CHP'nin aday çıkarmayıp İYİ Parti'ye bıraktığı Elmalı ve Demre ile DSP'nin aldığı Kemer'de kazanan CHP oldu. AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hakan Tütüncü'nün başkanı olduğu Kepez Belediyesi de CHP'ye geçti.

CHP'nin kazandığı ilçeler şöyle:

"Kaş, Kepez, Aksu, Serik, Akseki, Elmalı, Demre, Korkuteli, Alanya, Kemer, Finike, Konyaaltı, Döşemealtı, Muratpaşa, Manavgat, Gazipaşa."