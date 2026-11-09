CHP, Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü için sosyal medyada anma videosu paylaştı - Son Dakika
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CHP, Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü için sosyal medyada anma videosu paylaştı

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CHP, Atatürk\'ün vefatının 88. yıl dönümü için sosyal medyada anma videosu paylaştı
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CHP, Atatürk\'ün vefatının 88. yıl dönümü için sosyal medyada anma videosu paylaştı
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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla CHP'nin sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, Atatürk'ün canlandırıldığı sahneler yer aldı. Paylaşımda, Atatürk'ün Cumhuriyet'in kalıcılığına ilişkin sözlerine de yer verildi.

(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından anma videosu paylaştı. Paylaşımda, Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözlerine yer verildi.

CHP, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Atatürk'ün canlandırıldığı sahnelerin yer aldığı videoda, Cumhuriyet'in kalıcılığına ilişkin sözleri öne çıkarıldı.

CHP, anma videosunu Atatürk'ün şu sözleriyle paylaştı:

"Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

Kaynak: ANKA
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