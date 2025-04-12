CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i Ziyaret Etti

(AYDIN) - CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve CHP İlçe Örgütü, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti.

Başkan Günel, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek ve parti yöneticileriyle bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmeye, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

Ziyarette Başkan Günel, inşaat çalışmaları devam eden Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi'nin maketi üzerinden CHP Aydın Milletvekili Karakoz ve CHP Kuşadası İlçe Örgütü yöneticilerine, projeyle ilgili detaylı bilgi aktardı.

İlçeye değer katacak vizyon projeler üretmeyi sürdüreceklerini belirten Günel, "Öncelikle nazik ziyaretleri için CHP Aydın Milletvekilimiz Evrim Karakoz ve CHP Kuşadası İlçe Örgütü'ne teşekkür ederim. Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi'nin yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında Kuşadası uzun süredir eksikliğini hissettiği çok önemli bir yaşam alanına kavuşacak" diye konuştu.