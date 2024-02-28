CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın\'dan açıklama

Haber: İLEYDA ÖZMEN
CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, "Kamuoyu araştırmalarının hepsinde Ahmet Akın'ın gerisinde kaldıklarını görünce, korkudan şeytanın bile aklına gelmeyecek oyunlara giriştiler. Ahmet Akın isminde bağımsız bir aday çıkardılar. Korkunun ecele faydası yok. Fakat kimsenin korkmasına da gerek yok. Balıkesir Büyükşehir'i beş yıldır yönetenlerin kurduğu bu kirli tezgah nedeniyle 31 Mart seçimlerinde pusulada iki Ahmet Akın olacak. Biri Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosu altında ben olacağım. Diğeri de bağımsız bir Ahmet Akın. Bu tezgahı kurgulayanlar, 'Ahmet Akın kazanıyor, geliyor. Entrikayla, yalanla onun seçimi almasını engellemeye çalışalım' diye düşünüyorlar. Onlara 'yazıklar olsun' diyorum" dedi.
CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, yerel seçimde Balıkesir'de Ahmet Akın adında bir bağımsız adayın çıkması ve oy pusulasında kendisiyle birlikte iki Ahmet Akın isminin yer almasıyla ilgili açıklama yaptı. Akın, şunları söyledi:
"BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR'İ BEŞ YILDIR YÖNETENLERİN KURDUĞU BU KİRLİ TEZGAH NEDENİYLE 31 MART SEÇİMLERİNDE PUSULADA İKİ AHMET AKIN OLACAK. ONLARA YAZIKLAR OLSUN DİYORUM"
"Kamuoyu araştırmalarının hepsinde Ahmet Akın'ın gerisinde kaldıklarını görünce, korkudan şeytanın bile aklına gelmeyecek oyunlara giriştiler. Ahmet Akın isminde bağımsız bir aday çıkardılar. Korkunun ecele faydası yok. Fakat kimsenin korkmasına da gerek yok. Balıkesir Büyükşehir'i beş yıldır yönetenlerin kurduğu bu kirli tezgah nedeniyle 31 Mart seçimlerinde pusulada iki Ahmet Akın olacak. Biri Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosu altında ben olacağım. Diğeri de bağımsız bir Ahmet Akın. Bu tezgahı kurgulayanlar, 'Ahmet Akın kazanıyor, geliyor. Entrikayla, yalanla onun seçimi almasını engellemeye çalışalım' diye düşünüyorlar. Onlara 'yazıklar olsun' diyorum.
"SANDIKLARIN BAŞINDAN BİR SANİYE BİLE AYRILMAYIN"
Kuvayı Milliye şehrine yakışmayan davranışlarda bulunanlara yiğit Balıkesirliler, 31 Mart'ta gereken yanıtı sandıkta verecek. Beş yıldır memleketi yönetip altyapıyı, yolu ve suyu bile vatandaşa ulaştıramayanlar, herkesi isyan ettirenler, şimdi utanmadan entrika peşinde koşuyorlar. Onlara tek bir sözüm var. Yazıklar olsun size. Bu oyunu Kuvayı Milliye şehri, Balıkesir'imin yiğit evlatları 31 Mart'ta bozar. Hemşerilerime şu çağrıyı yapmak istiyorum. Bu kirli isimler başka şeyler yapmayı da deneyecek. Kirli tezgahın devamında yapay zekayla sesimi taklit edip gerçek olmayan şekilde, adaylıktan çekildiğimi, seçime bağımsız olarak gireceğimi söyleyen sahte aramalar yapmayı planlıyorlar. Sakın inanmayın. Aynı sahte bilgiyi sosyal medyadan yayarak seçmeni aldatmayı planlıyorlar. Hemşerilerim buna hiçbir şekilde inanmasın. Bu kirli zihniyet sandıklarda, gerçek Ahmet Akın'ın oylarını, sahte olanı aktarmayı deneyecek. Sandıkların başından bir saniye bile ayrılmayın. Ahmet Akın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosu altında seçime giriyor. Bu hiçbir şekilde değişmeyecek."
Son Dakika › Güncel › CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'dan açıklama - Son Dakika
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