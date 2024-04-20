CHP Belediye Başkanları İlk Kez Bir Araya Geldi

HABER: İLEYDA ÖZMEN/ KAMERA: BERKİN GÜLSOY
(ANKARA) - Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Partimiz, 31 Mart seçimlerinin ardından ilk kez tüm belediye başkanlarımızı kapsayacak şekilde bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıyı diğerlerinden ayıran en önemli faktör, ilk kez bu kadar kalabalık olmamızdı. Hep 200'lü sayılarda olurdu CHP'li belediye başkanları. Bugün ilk kez 400'ü aşkın belediye başkanımız bir araya geldik. Anıtkabir'de hole sığmayacak şekilde ilerledik" dedi.
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı"na katıldı. ANKA Habere Ajansı'na konuşan Güner, çalıştayla ilgili şunları söyledi:
"Partimiz, 31 Mart seçimlerinin ardından ilk kez tüm belediye başkanlarımızı kapsayacak şekilde bir toplantı gerçekleştirdi. Çalıştayın pek çok aşaması var. Hem bizlerin, belediye başkanlarının görüşleri, önerileri ve önümüzdeki dönemle ilgili talepleri dinlendi, bunlar toparlandı. Hem bize yönelik sunumlar şu anda devam ediyor bir yandan. Bir ara verdik, şimdi tekrar devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemin siyasetiyle ilgili, geçmişten bugüne CHP belediyeciliğiyle ilgili sunumlar olacak, onlarla devam edeceğiz. Bu toplantıyı diğerlerinden ayıran en önemli faktör, ilk kez bu kadar kalabalık olmamızdı. Hep 200'lü sayılarda olurdu CHP'li belediye başkanları. Bugün ilk kez 400'ü aşkın belediye başkanımız bir araya geldik. Anıtkabir'de hole sığmayacak şekilde ilerledik. Buraya geldik. Parti genel merkezimizin önünde çok güzel bir birliktelik, görüntü oluştu.
Genel Başkanımız da konuşmasında özellikle belirtti: Hem bu başarının anahtarının gençler ve kadınlar olduğunu, bu başarının gençlere ve kadınlara güvenilerek de gerçekleştiğini ama aynı zamanda bilimsel, objektif kriterlere göre ölçme-değerlendirmeyle aday belirlemenin de bu başarıda önemli bir faktör olduğunu belirtti. Bizler için de bundan sonraki dönemde, CHP belediyeciliğiyle önümüzdeki 4-5 yıl için yurttaşlarımızın bize verdiği krediyi doğru şekilde kullanarak kendimizi ve partimizi anlatmanın, bunun getireceği sonuç itibarıyla da yapılacak olan ilk genel seçimlerde ve sonraki yerel seçimlerde de CHP'yi iktidar yapmanın ne şekilde gerçekleşeceğini konuşmuş olduk. Bu anlamıyla çok verimli, başarılı bir gündü. Yarın da öğleye kadar devam edecek. Bundan sonraki dönemde de sık sık bu toplantıların yapılacağı ve eşgüdümün, birlikteliğin sürekli koordinasyon içinde yürütüleceği ifade ediliyor."
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