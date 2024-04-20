CHP Belediye Başkanları İlk Kez Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Belediye Başkanları İlk Kez Bir Araya Geldi

Geniş Video İzle

Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP'nin düzenlediği 'İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı'na katıldı. Toplantıda, belediye başkanlarının görüşleri, önerileri ve önümüzdeki dönemle ilgili talepleri dinlendi.

20.04.2024 18:33  Güncelleme: 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: İLEYDA ÖZMEN/ KAMERA: BERKİN GÜLSOY

(ANKARA) - Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Partimiz, 31 Mart seçimlerinin ardından ilk kez tüm belediye başkanlarımızı kapsayacak şekilde bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıyı diğerlerinden ayıran en önemli faktör, ilk kez bu kadar kalabalık olmamızdı. Hep 200'lü sayılarda olurdu CHP'li belediye başkanları. Bugün ilk kez 400'ü aşkın belediye başkanımız bir araya geldik. Anıtkabir'de hole sığmayacak şekilde ilerledik" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı"na katıldı. ANKA Habere Ajansı'na konuşan Güner, çalıştayla ilgili şunları söyledi:

"Partimiz, 31 Mart seçimlerinin ardından ilk kez tüm belediye başkanlarımızı kapsayacak şekilde bir toplantı gerçekleştirdi. Çalıştayın pek çok aşaması var. Hem bizlerin, belediye başkanlarının görüşleri, önerileri ve önümüzdeki dönemle ilgili talepleri dinlendi, bunlar toparlandı. Hem bize yönelik sunumlar şu anda devam ediyor bir yandan. Bir ara verdik, şimdi tekrar devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemin siyasetiyle ilgili, geçmişten bugüne CHP belediyeciliğiyle ilgili sunumlar olacak, onlarla devam edeceğiz. Bu toplantıyı diğerlerinden ayıran en önemli faktör, ilk kez bu kadar kalabalık olmamızdı. Hep 200'lü sayılarda olurdu CHP'li belediye başkanları. Bugün ilk kez 400'ü aşkın belediye başkanımız bir araya geldik. Anıtkabir'de hole sığmayacak şekilde ilerledik. Buraya geldik. Parti genel merkezimizin önünde çok güzel bir birliktelik, görüntü oluştu.

Genel Başkanımız da konuşmasında özellikle belirtti: Hem bu başarının anahtarının gençler ve kadınlar olduğunu, bu başarının gençlere ve kadınlara güvenilerek de gerçekleştiğini ama aynı zamanda bilimsel, objektif kriterlere göre ölçme-değerlendirmeyle aday belirlemenin de bu başarıda önemli bir faktör olduğunu belirtti. Bizler için de bundan sonraki dönemde, CHP belediyeciliğiyle önümüzdeki 4-5 yıl için yurttaşlarımızın bize verdiği krediyi doğru şekilde kullanarak kendimizi ve partimizi anlatmanın, bunun getireceği sonuç itibarıyla da yapılacak olan ilk genel seçimlerde ve sonraki yerel seçimlerde de CHP'yi iktidar yapmanın ne şekilde gerçekleşeceğini konuşmuş olduk. Bu anlamıyla çok verimli, başarılı bir gündü. Yarın da öğleye kadar devam edecek. Bundan sonraki dönemde de sık sık bu toplantıların yapılacağı ve eşgüdümün, birlikteliğin sürekli koordinasyon içinde yürütüleceği ifade ediliyor."

CHP Belediye Başkanları İlk Kez Bir Araya Geldi
Kaynak: ANKA

Hüseyin Can Güner, Hüseyin Can, Can Güner, Çankaya, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Belediye Başkanları İlk Kez Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü: Böyle bir sonuç beklemiyorduk
    19:33 TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü: Böyle bir sonuç beklemiyorduk

    TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Fahrudin Ömerovic, Corendon Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından beklenmeyen bir sonuç olduğunu söyledi. Ömerovic, takımın yaşadığı şok etkilerden bahsederek Alanyaspor'u tebrik etti. Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ise mağlubiyetten üzüntü duyduklarını ve taraftarın desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti.

  • Safranbolu'da Turizm Haftası Programı Gerçekleştirildi
    19:29 Safranbolu'da Turizm Haftası Programı Gerçekleştirildi

    UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı. Vali Mustafa Yavuz, turizmin önemine vurgu yaparken, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ise Safranbolu'nun Türkiye'nin marka değeri olduğunu belirtti. Programda ayrıca halk oyunları gösterisi ve resim sergisi de yer aldı.

  • Çorum'da Kuvvetli Rüzgarın Etkisi: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi
    19:28 Çorum'da Kuvvetli Rüzgarın Etkisi: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi

    Çorum merkez ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok bina çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Ulu Cami'nin minaresinden düşen ahşap parçalar sonucu bir kişi yaralandı. Elektrik kesintisi yaşanan bölgelerde ağaçlar ve çöp konteynerleri park halindeki araçlara zarar verdi. Ayrıca Samsun-Ankara kara yolu üzerindeki trafik levhaları da devrildi. Alaca ilçesinde iş yerlerinin çatıları uçarken, Sungurlu ilçesinde ise ağaçlar otomobillere zarar verdi. Dodurga ilçesinde ise enerji nakil hatlarındaki kopmalar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.

  • Samsun'da Kuvvetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi
    19:24 Samsun'da Kuvvetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

    Samsun'un Bafra ve Vezirköprü ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, ağaçların devrilmesine ve elektrik tellerinin kopmasına neden oldu. Polis, itfaiye ve TEDAŞ ekipleri bölgede önlem aldı. Elektrik akımının kesilmesiyle tehlike önlendi ve devrilen ağaçlar kaldırıldı. Vezirköprü ilçesinde ise fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu ve çevredeki binalarla araçlara zarar verdi.

  • İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Anıtkabir'i ziyaret etti
    19:24 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Anıtkabir'i ziyaret etti

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Tugay, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda, halkın, kentin ve ülkenin çıkarlarını gözeteceklerini ve vicdanlarının sesini dinlemekten asla vazgeçmeyeceklerini belirtti. Tugay ve beraberindeki heyet, ayrıca İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü
    19:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

  • Fırtınada ağaç cipin üzerine devrildi, çatılar uçtu
    19:21 Fırtınada ağaç cipin üzerine devrildi, çatılar uçtu

    Konya'nın Ereğli ilçesinde kuvvetli fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Cadde kenarındaki bir ağaç ise park halinde cipin üzerine devrildi. Fırtına ilçede yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

  • Kütahya Belediye Başkanı: Borçlarımızı Açıkladık, Seçim Yatırımlarından Kaynaklanıyor
    19:17 Kütahya Belediye Başkanı: Borçlarımızı Açıkladık, Seçim Yatırımlarından Kaynaklanıyor

    Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, belediyenin 1 milyar 700 milyon TL borcu olduğunu açıkladı. Kahveci, borç yükünün kısa vadede bir seçim kazanmak amacıyla yapılan yatırımlardan kaynaklandığını belirtti.


18:53 Çankırı’da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi Çankırı'da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi
18:27 Sur Belediyesi’nde Atatürk ve Erdoğan’a hakaretle ilgili DEM Parti’den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaretle ilgili DEM Parti'den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok
17:35 Sur Belediyesi’nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden şahıs gözaltına alındı Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı
16:04 Dolmabahçe’de Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: İsrail bu zulmün bedelini bir gün ödeyecek Dolmabahçe'de Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: İsrail bu zulmün bedelini bir gün ödeyecek
15:46 Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı
18:50 İstanbul’da Yenibosna metro istasyonunu su bastı İstanbul'da Yenibosna metro istasyonunu su bastı
17:34 Fahiş fiyatlar isyan ettirdi Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor Fahiş fiyatlar isyan ettirdi! Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor
15:52 Tayyargiller’in 4’üncü çocuğu dünyaya geldi: Doğuma kadar her anlarını sosyal medyada paylaştı Tayyargiller'in 4'üncü çocuğu dünyaya geldi: Doğuma kadar her anlarını sosyal medyada paylaştı
15:43 İstanbulspor, Süper Lig’in bitimine 5 hafta kala küme düştü İstanbulspor, Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala küme düştü
15:42 Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor! Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü
15:15 IMF Başkan Yardımcısı ve Bakan Şimşek birlikte poz verdi: Muhteşem görüşme IMF Başkan Yardımcısı ve Bakan Şimşek birlikte poz verdi: Muhteşem görüşme
15:06 CHP’li meclis üyesi Cemil Tugay’ı terör örgütü PKK’nın yöneticisiyle karışırdı CHP'li meclis üyesi Cemil Tugay'ı terör örgütü PKK'nın yöneticisiyle karışırdı
14:53 Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık
13:45 Sur Belediyesi’nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 19:34:38. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Belediye Başkanları İlk Kez Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement