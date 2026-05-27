CHP Bursa İl Başkanı Yeşiltaş: "Genel Başkanımız Kukla Muhalefet Olmayı Reddetti"

27.05.2026 11:25  Güncelleme: 12:49
CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, AKP'nin muhalefeti kontrol etmek istediğini ancak genel başkanları Özgür Özel'in kukla muhalefet olmayı reddettiğini söyledi. Parti içindeki bazı isimlerin iktidarla iş birliği yaptığını da iddia etti.

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ

(BURSA) - CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, "Toplumdaki değişim isteğinin büyüdüğü ve AKP'nin hızla eridiği bu dönemde, AKP'nin temel hedefi, muhalefeti kontrol etmek ve etkisiz hale getirmekti. Ancak genel başkanımız kukla muhalefet olmayı reddetti. Ancak, kukla muhalefet olmayı kabul edenler; halkın değil, kendi rövanşının derdine düşenler vardı" dedi.

CHP Bursa İl Başkanlığı'nda bayramlaşma düzenlendi. Bayramlaşmaya CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve CHP Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Kayıhan Pala'nın yanı sıra Osmangazi, Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Harmancık, Mustafakemalpaşa belediye başkanları da katıldı. İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da bayramlaşma ziyaretinde bulundu.

Nihat Yeşiltaş, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin 2023'teki kurultay sonrası yeniden güçlenip birinci parti olmasının ardından iktidarın partiye ve muhalefete yönelik baskıları artırdığını, Özgür Özel'in "kukla muhalefet" olmayı reddettiğini söyledi. Parti içindeki bazı isimlerin iktidarla iş birliği yaptığını savunan Yeşiltaş, şunları söyledi:

"Partiden kitlesel ve duygusal kopuşların olduğu, partinin adım adım erimeye başladığı ve AKP'nin, CHP üzerindeki planlarının işlediği bir dönemde, AKP'nin tüm planlarını bozan, asla ihtimal vermediği bir şey oldu ve CHP 38. Büyük Kurultayı'nda genel başkanını değiştirdi. Değişimle birlikte partimiz toplum ile tekrar bağ kurup ülke insanına yeniden umut oldu ve girdiği ilk seçimde 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi oldu. İşte partinin başına ne geldiyse tam da bu noktada gelmeye başladı. Yani iktidarın, CHP ile uğraşması kurultay sonrası değil, CHP Türkiye'nin birinci partisi olduğu gün başladı."

"GENEL BAŞKANIMIZ KUKLA MUHALEFET OLMAYI REDDETTİ"

Halkta bir karşılığı kalmadığı için memleketi baskıyla yönetmeye çalışanlar, sandıktan umudunu kesenler, muhalefetsiz ve seçimsiz bir Türkiye hayal edenler, yerel seçim sonrası düğmeye bastı ve ülkenin kurucu partisini esir alıp, siyasi ömrünü uzatmak istedi. Toplumdaki değişim isteğinin büyüdüğü ve AKP'nin hızla eridiği bu dönemde, AKP'nin temel hedefi, muhalefeti kontrol etmek ve etkisiz hale getirmekti. Bu rejim defalarca partiyi açıkça tehdit ederek, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e 'İmamoğlu'nu unut, Ankara merkezli siyaset yap, iktidarı ve Cumhurbaşkanlığını bize bırak, rahat et' dedi. Ancak genel başkanımız kukla muhalefet olmayı reddetti. Ancak, kukla muhalefet olmayı kabul edenler; halkın değil, kendi rövanşının derdine düşenler vardı. Bu kişiler parti onca saldırı altındayken tek bir laf etmeyip bu saldırının en büyük destekçisi oldular. Üç kuruş değeri olmayan bu kişiler, AKP'nin lağım medyasında gezerek partiye her türlü iftirayı atıp maaş aldılar. 'CHP'liler kendi arasında kavga ediyor ve yargı gereğini yapıyor' diye pazarlanan bu aşağılık sürecin koçbaşı oldular. Bunların desteğiyle seçim iptallerini, diploma iptallerini, mahpushaneleri, kayyımları, belediyeye çökmeleri ve nihayetinde parti işgalini gördük.

"AKP'NİN YANINDA DURANLAR AHLAKTAN SÖZ EDEMEZ"

Genel Başkanlığı döneminde, 'AKP yargıyı ele geçirdi' diyenler, o yargı kendilerine yol verince, hiç tereddüt etmeden bu rezilliğin içerisine girdiler ve sonunda saray eliyle partiye atandılar. Butlancıların ilk sözü, 'Cumhuriyet Halk Partisi'ni ahlaksızlardan arındıracağız' oldu. Lafı hiç uzatmaya gerek yok. Kirli sularda yüzüp arınmadan ve ahlaktan bahsedenlere karşı söylenecek tek bir söz var. 80 yaşındayken, bir koltuk için, 16 yaşındaki Halkçı Liseli çocuğa gaz sıktıranlar ahlaktan söz edemez. Sıvası dökülmüş evde kirada oturan belediye başkanlarımıza ahlaksız diyen, ama saraylarda oturanların önünde el pençe divan duranlar ahlaktan söz edemez. Cumhurbaşkanı adayı olduğu için ve sırf seçimi kazanacağı için, 2 bin 500 yılla yargılanan birinin yanında durmayıp, AKP'nin yanında duranlar, Ekrem İmamoğlu'nu hayatının sonuna kadar bir hücreye mahkum etme hesabı yapanlar ahlaktan söz edemez."

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu ise, "Geçtiğimiz süreçte yaşananların farkındayız. Bizim inancımız şudur, zulme rıza zulüm, küfre rıza küfürdür. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Kim millet iradesine pranga vuruyorsa, önüne gelen her yere çöküp kayyum atıyorsa, biz milletin ve millet iradesinin yanındayız. Eğer bu memlekette bir kayyum arıyorsanız, o da en tepede oturuyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
