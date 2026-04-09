CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş: "Sonuna Kadar Mücadele Edeceğiz ve Direneceğiz"

(BURSA) - CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Mustafa Bozbey'in tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasının ardından Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan Başkan Vekilliği seçimine değinirken, "AKP'nin seçildiği meclis üyelerinin aldığı oydan 67 bin oy fazla alarak seçilen Belediye Meclis üyelerimiz oraya giremediler. Mustafa Bozbey Başkanımız 170 bin oy farkla kazandı ve şu anda belediye başkanı değil. Çünkü yapılan bu haksız ve hukuksuz tutuklamadan dolayı şu anda belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Yani tamamına baktığınız zaman haksız ve hukuksuz bir uygulama ama şunu unutmasınlar, biz bu uygulamalara, bu haksızlıklara teslim olmayacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz ve direneceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'ın tutuklanması nedeniyle yapılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçimi öncesi gerginlik yaşandı. CHP'li meclis üyeleri ve milletvekilleri, polis tarafından seçimin yapılacağı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne alınmadı.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Kent Meydanı'nda yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne çökme operasyonu gerçekleşmiştir. Bursa'nın iradesi gasbedilmiştir. Bursa halkının iradesine çökülmüştür. 170 bin oy farkla seçilmiş Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey bugün haksız ve hukuksuz bir şekilde belediye başkanlığından uzaklaştırılmış ve belediye başkanlığına çökülmüştür. Bugün seçim yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesine gittiğimizde her tarafın barikatlarla çevrildiğini ve belediye meclis üyelerimizin salona alınmadığıyla karşılaştık. Belediye meclis üyelerimizin gözlerine gaz sıkıldı. Genel Başkan Yardımcımızın yüzüne gaz sıkıldı. Benim yüzüme gaz sıkıldı. ve orada bir baskıyla karşılaştık. Sonuçta zaten biz bu seçimi meşru görmüyorduk. Bu seçim meşru değildir. Bu seçim siyasallaşan yargı eliyle kurulan düzenin, bir kumpasın sonucuydu orada. Dolayısıyla bizler yapılan bu uygulamalara teslim olmayacağız. Bizler sonuna kadar Bursa halkının iradesini savunmaya devam edeceğiz."

"Eğer bir parça cesaretiniz varsa getirin sandığı, Bursa halkı karar versin"

Eğer yüreğiniz yetiyorsa, eğer bir parça cesaretiniz varsa getirin Bursa halkının önüne sandığı, Bursa halkı karar versin. Tekrar seçim yapalım, akın görün Bursa halkı ne diyor. Bursa halkının iradesi o sandığa nasıl yansıyacak görün. Bugün seçim olsa yüzde 62 oyla kazanacak olan Mustafa Bozbey'in belediye başkanlığı bugün haksız bir şekilde elinden alınmıştır. Bursa halkının iradesi çalınmıştır. Bizler bundan sonraki süreçte Mustafa Bozbey Başkanımızı içeriden alana kadar, yapılan bu haksız uygulamalar bitene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Asla bir adım geri adım atmayacağız. Bir santim bile başımızı öne eğmeyeceğiz. Bursa halkının iradesi orada karşılık bulana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugünkü uygulamaları da kınıyoruz. Bugün belediye meclis üyelerimizin salona alınmayışını, bu şekilde bir baskıyla, bir şiddetle karşılaşmasını da kınıyoruz. Bu hukuk devletinde, bu anayasal çerçevede olmaması gereken bir durum. Ama maalesef yapılmak istenen şu; 'Artık bu ülkede demokrasi falan yok' denmek isteniyor. Toplumun tamamına bir korku yerleştirilmeye ve şu anlatılmaya çalışılıyor, 'Siz kimi seçerseniz seçin ben istediğimi görevden alırım, istediğimi de oraya atarım' demekle bu ülkede artık demokrasinin olmadığı algısını yerleştirmeye çalışıyorlar. 'Bu ülkede artık bir hukuk da yok' denilmeye çalışılıyor. Ben gizli tanıklarla, iftiralarla, şantajlarla, kumpaslarla istediğim kişiyi içeriye alırım ve tutuklarım. Yani, 'Bu ülkede artık hukuk yok. Biz ne dersek o olur' anlayışı yerleştirilmeye çalışılıyor. Bu yapılan antidemokratik uygulamalara, bu yapılan haksızlıklara ve hukuksuzluklara teslim olmayacağız. Bizler sonuna kadar direneceğiz. Bu ülkeyi bu karanlıktan kurtarana kadar, tekrar adaleti, demokrasiyi bu ülkeye getirene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.

"Sonuna kadar mücadele edeceğiz ve direneceğiz"

Bursa'nın seçilmiş Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'dir. Başka bir belediye başkanını tanımıyoruz. ve seçilecek olan kendi seçtikleri o belediye başkanını da tanımıyoruz. Bizim belediye başkanımız Bursa'nın Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'dir. Bugün seçilmiş Belediye Meclis üyelerimiz bile salona giremediler. ve bu Belediye Meclis üyelerimizle 67 bin oy fark atarak kazandılar. Yani AKP'nin seçildiği meclis üyelerinin aldığı oydan 67 bin oy fazla alarak seçilen Belediye Meclis üyelerimiz oraya giremediler. Mustafa Bozbey Başkanımız 170 bin oy farkla kazandı. ve şu anda belediye başkanı değil. Çünkü yapılan bu tutuklama, bu haksız ve hukuksuz tutuklamadan dolayı şu anda belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Yani tamamına baktığınız zaman haksız ve hukuksuz bir uygulama ama şunu unutmasınlar, biz bu uygulamalara bu haksızlıklara teslim olmayacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz ve direneceğiz."

Yücel Akbulut: "Biz halkın egemenliğinin yanında olmaya devam edeceğiz"

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Yücel Akbulut da diğer oturumlarda belediye meclis binasına gitmeyeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bugün valiliğin çağrısı üzerine saat 11.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'ne toplantı için gittik, hazır bulunduk. Meclis üyesi arkadaşlarımızla her zaman girdiğimiz otopark kapısından girmek istediğimizde, hatta ben de arabamı oraya park etmiştim, polis barikatıyla karşılaştık. Kendimizi tanıtmamıza rağmen, meclis üyesi olduğumuzu söylememize rağmen polis tarafından içeriye alınmayacağımız söylendi. Biz dedik ki 'Biz meclis üyesiyiz bakın meclis başlamak üzere. Bizi almak zorundasınız. Biz halkın iradesini temsil ediyoruz' dedik. Buna rağmen bizi almak istemediler. Orada gaz dahi sıkıldı. Çok üzücü, acı bir durum. Kimyasal sıktılar hepimize geldi. Bir tane genç, meclis üyesi arkadaşımıza geldi, bizi zorla dışarıya çıkarttılar. Bu uygulama doğru bir uygulama değil. Biz oraya sadece kendi görüşlerimizi, kendi fikirlerimizi, kendi inandığımız şeyleri söylemek için geldik. Demokrasi zaten bu değil midir? Demokrasi duymak istemediğiniz cümlelerin bile sarf edilmesine müsaade etmek değil midir? Bu bizim orada mecliste söyleyeceğimiz neyden rahatsız oldular da bizi almadılar? Biz Bursa'nın iradesini yansıtıyoruz. Biz egemenlik halkındır diyoruz. Biz halkın egemenliğinin yanında olmaya devam edeceğiz. Sokaklarda olmaya devam edeceğiz."

Nurhayat Altaca Kayışoğlu: "Bunların yöntemi zulüm yöntemidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu da şunları söyledi:

"Bugün Bursalıların iradesi şu anda Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen seçimle işgal ediliyor. Bursalıların iki yıl önce Mustafa Bozbey'e verdiği oylar yok sayılıyor. Hem de neden yok sayılıyor? 7-8 yıl önceki iddialara dayanan, bugüne kadar soruşturulmuş, bugüne kadar gündeme getirilip aklanılmış iddialara dayanılarak yapılıyor. Asıl amaç zaten bugünkü oylamayı gerçekleştirerek, meclisteki çoğunluklarına dayanarak Bursalıların iradesini gasbetmek ve Bursa'ya açıkçası çökmektir, mafyavari bir yöntemle çökmektir. Bugün onu yapıyorlar. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Bu seçim meşru değildir. Bursa'nın Başkanı Mustafa Bozbey'dir."

Bakın sarı gazı daha önce gündeme getirmiştik. Bizzat hedef gösterilerek bize gaz sıkıldı. Biraz önce göz doktoru eğer gözümde gözlük olmasaydı gözümü kaybedebileceğimi söyledi. O yüzden bunların yöntemi o eleştirdikleri Esad'ın kimyasal silah, kimyasal gaz sıkıyor dedikleri yöntemdir. Bunların yöntemi Netanyahu yöntemidir. Bunların yöntemi zulüm yöntemidir. Ama hiçbir zulüm iktidarda kalmaz. Gün gelecek milletimiz sandıkta bunlara cevabını verecektir."