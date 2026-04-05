CHP Bursa İl Başkanı Yeşiltaş: "Sandıkta Bükemediğiniz Bileği, Masa Başında Hazırladığınız Kumpaslarla Kıramayacaksınız"

(BURSA) - CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Halkın karşısına çıkıp iki kelam edecek yüzü bulamayıp, kağıt arkasına saklanarak 'ayar' vermeye çalışanlara sesleniyoruz: Sandıkta bükemediğiniz bileği, masa başında hazırladığınız kumpaslarla kıramayacaksınız. 31 Mart 2024'te Bursa halkından yediğiniz o ağır şamarın sancısı hala geçmemiş, belli. Demokrasiyle, sandıkla alamadığınız koltuğa şimdi adliye koridorlarını kullanarak 'çökmeye' çalışıyorsunuz" dedi.

CHP Bursa İl Başkanı Yeşiltaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasının ardından AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın açıklamalarını eleştirdi. Yeşiltaş, şunları kaydetti:

"AKP İl Başkanı Davut Gürkan'ın, haddi olmayarak Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e cevap verdiğini sanarken yaşadığı acziyetle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'in hukuksuzca, iftiralarla tutuklanmasının hemen öncesinde servis ettiği o malum 'yazılı açıklama', bu kirli senaryonun asıl sahibini ele vermiştir. Halkın karşısına çıkıp iki kelam edecek yüzü bulamayıp, kağıt arkasına saklanarak 'ayar' vermeye çalışanlara sesleniyoruz: Sandıkta bükemediğiniz bileği, masa başında hazırladığınız kumpaslarla kıramayacaksınız."

31 Mart 2024'te Bursa halkından yediğiniz o ağır şamarın sancısı hala geçmemiş, belli. Demokrasiyle, sandıkla alamadığınız koltuğa; şimdi adliye koridorlarını kullanarak 'çökmeye' çalışıyorsunuz. Davut Gürkan o yazılı metninde "gerçekler gizlenemez" diye buyurmuş. Doğru! Tek bir gerçek var: O da sizin milli iradeye kurduğunuz bu pusudur. Bu, Bursa'nın değişim kararlılığına yapılmış bir ihanettir. Dilinizden düşürmediğiniz o 'borç sarmalı' yalanına kimse inanmıyor. Herkes biliyor ki biz sizin bıraktığınız o devasa enkazı devraldık. O borç dağını kısa sürede yarı yarıya eriten, sizin yıllarca halının altına süpürdüğünüz SGK ve vergi borçlarını temizleyen bu yönetimdir. Borçları temizleyen ama sosyal ve halkçı belediyecilikte asla taviz vermeyen de bu yönetimdir. Kendi döneminde belediye kasasını kurutanların, bugün kalkıp 'yolsuzluk' kılıfıyla dürüstlüğü hedef alması tek kelimeyle siyasi pişkinliktir. Başkanımız Mustafa Bozbey'e 'şantaj' ya da 'yamama' iftirası atanlar, önce aynaya baksın. Başkanımızı kendi saflarına çekmek için kapısında yatanlar, 'AKP'ye yamama' planları tutmayınca tutuklama yoluna gittiler. Bu, siyasi ahlakın iflasıdır. Yüzde 47'den fazla oyla, anasının ak sütü gibi helal oylarla seçilmiş bir ismi, bu ucuz operasyonlarla lekeleyemezsiniz.

"Bizim egemenliğimiz Bursa'nın sokaklarında ve halkın vicdanındadır"

Çınarcık Barajı'ndan altyapıya, her beceriksizliğinizi Başkanımıza yıkmaya kalkıp, şimdi de onu dört duvar arasına göndererek Bursa'yı hizmetten mahrum bırakmak istiyorsunuz. Çünkü biz sizin hizmet anlayışınızı iyi biliyoruz. Sizin hizmet anlayışınız BUSKİ'yi hortumlamak, yurttaşlarımıza asbestli borulardan gelen suyu içmek zorunda bırakmak. Kamu kaynaklarını yağmalamak, kentin havasını, suyunu, toprağını zehirlemek… 20 yılda Bursa'ya, Bursalılara ne hizmet ettiniz? Bursalının parasını çarçur etmekten, birilerine peşkeş çekmekten başka ne yaptınız? Mensubu olduğunuz parti Bursa'nın hastane sorununu mu çözdü, okul sorununu mu çözdü? Bursalı, yıllardır yüksek hızlı trene mi kavuştu? Şimdi çıkıyorsunuz, her zaman yaptığınız gibi algı oyunu yapıyorsunuz. Ama Bursalı bunlara kanmıyor. Şimdi şunu kafanıza sokun: Mustafa Bozbey, Bursa'nın hür iradesidir. Bir şehri, başkanını hapsederek durdurabileceğinizi mi sanıyorsunuz?

Atatürk adından rahatsız olanların, bugün Cumhuriyet savcılarını siyasi birer sopa gibi kullanması tarihe kara bir leke olarak geçecek. Sizin egemenliğiniz saray odalarında, kapalı kapılar ardında yazılan o metinlerde olabilir. Bizim egemenliğimiz Bursa'nın sokaklarında ve halkın vicdanındadır. Bursa halkı bu tezgahı görüyor, Bursa halkı bu oyunu bozacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey yalnız değildir. Başkanımızı sizin karanlık hesaplarınıza kurban etmeyeceğiz. Sokak sokak, meydan meydan bu haksızlığı haykıracağız. Bursa'da ve Türkiye'nin dört bir yanında adalet tecelli edene kadar biz susmayacağız, siz de rahat uyuyamayacaksınız."