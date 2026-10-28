CHP Çanakkale İl Başkanı Akkuş, 29 Ekim mesajında Cumhuriyet'e sahip çıkma sözü verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

CHP Çanakkale İl Başkanı Akkuş, 29 Ekim mesajında Cumhuriyet'e sahip çıkma sözü verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Çanakkale İl Başkanı Koray Akkuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir mesaj yayımladı. Mesajında Cumhuriyet'in 103. yılını kutlayan Akkuş, Çanakkale'den Atatürk'ün emanetini koruyacaklarını bildirdi.

CHP Çanakkale İl Başkanı Koray Akkuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkuş, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet'in 103. yılını gurur ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Cumhuriyet'e sahip çıkmanın, halkın egemenliğini, laikliği, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savunmak olduğunu hatırlatan Başkan Koray Akkuş, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bağımsızlık mücadelemizin ön sözünün yazıldığı Çanakkale'den söz veriyoruz, Atatürk'ün emanetini koruyacak, Cumhuriyetimizi demokrasi ve adaletle güçlendireceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş ve kuruluş kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, hemşehrilerimizin ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk PartisiMustafa Kemal AtatürkCumhuriyet BayramıÇanakkalePolitika29 EkimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
Putin’i zor durumda bırakan kare Putin'i zor durumda bırakan kare!
Aziz Yıldırım’dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı Son durumu belli oldu Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar Yerini bildirene büyük ödül 19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül
Başından vurulan 15 yaşındaki Nurmuhammet’in babası: Çeteye 7-8 milyon lira verdim, tehditler sürüyor Başından vurulan 15 yaşındaki Nurmuhammet'in babası: Çeteye 7-8 milyon lira verdim, tehditler sürüyor
12:13
Sarıgül hakkındaki cinsel saldırı iddiasıyla ifade veren kişi susma nedenini anlattı
Sarıgül hakkındaki cinsel saldırı iddiasıyla ifade veren kişi susma nedenini anlattı
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:52
Bir hafta arayla iki acı haber Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 12:58:54. #.0.2#
SON DAKİKA: CHP Çanakkale İl Başkanı Akkuş, 29 Ekim mesajında Cumhuriyet'e sahip çıkma sözü verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android