Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe de sandık başına gelerek oyunu kullandı. Burada vatandaşları selamlayan Tepe, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde her kesimden yurttaşımızın büyük bir katılım ve coşku ile sandıklara gittiğini görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu, halkımızın demokrasiye olan bağlılığının bir göstergesidir. Sandık başına giderek, sadece partimizin geleceğini değil, aynı zamanda ülkemizin geleceğini şekillendiren önemli bir adım atıyoruz. Demokrasi, halkın iradesinin en güçlü şekilde yansıdığı bir sistemdir ve bizler de burada, Ordulu hemşehrilerimizin demokrasiye olan inancını bir kez daha hissetmekteyiz. Bu süreç, sadece Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri için değil, tüm Ordu halkı için bir anlam taşımaktadır. Hep birlikte daha güçlü bir Türkiye için, daha demokratik bir ülke için, hepimizin ortak amacı doğrultusunda el birliğiyle çalışacağız" dedi.
Son Dakika › Güncel › CHP Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçiminde Ulaş Tepe Oy Kullandı - Son Dakika
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