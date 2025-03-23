CHP Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ön Seçiminde Ulaş Tepe Oy Kullandı

(ORDU)- Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe , CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oy kullandı. Tepe, "Sandık başına giderek, sadece partimizin geleceğini değil, aynı zamanda ülkemizin geleceğini şekillendiren önemli bir adım atıyoruz. Demokrasi , halkın iradesinin en güçlü şekilde yansıdığı bir sistemdir ve bizler de burada, Ordulu hemşehrilerimizin demokrasiye olan inancını bir kez daha hissetmekteyiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından tüm yurtta olduğu gibi Ordu'da da bir sonraki seçimde gösterilecek cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi amacıyla yapılan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun tek aday olduğu ön seçimde, oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. İl genelinde kurulan sandıklarda CHP üyeleri adaylarını belirlemek için oy verirken, üye olmayanlar da dayanışma sandığında oy kullandı.

"Hepimizin ortak amacı doğrultusunda el birliğiyle çalışacağız"

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe de sandık başına gelerek oyunu kullandı. Burada vatandaşları selamlayan Tepe, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde her kesimden yurttaşımızın büyük bir katılım ve coşku ile sandıklara gittiğini görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu, halkımızın demokrasiye olan bağlılığının bir göstergesidir. Sandık başına giderek, sadece partimizin geleceğini değil, aynı zamanda ülkemizin geleceğini şekillendiren önemli bir adım atıyoruz. Demokrasi, halkın iradesinin en güçlü şekilde yansıdığı bir sistemdir ve bizler de burada, Ordulu hemşehrilerimizin demokrasiye olan inancını bir kez daha hissetmekteyiz. Bu süreç, sadece Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri için değil, tüm Ordu halkı için bir anlam taşımaktadır. Hep birlikte daha güçlü bir Türkiye için, daha demokratik bir ülke için, hepimizin ortak amacı doğrultusunda el birliğiyle çalışacağız" dedi.