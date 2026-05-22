İstinafın "Mutlak Butlan" Kararı Sonrası Özgür Özel Geceyi Genel Merkez'de Geçirdi
İstinafın "Mutlak Butlan" Kararı Sonrası Özgür Özel Geceyi Genel Merkez'de Geçirdi

22.05.2026 10:41  Güncelleme: 11:32
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin istinafın 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmayları geceyi genel merkezde geçirdi. Özel, tehlike ortadan kalkana kadar binadan ayrılmayacağını açıkladı. PM üyeleri ve milletvekilleri nöbet tutarken, yurttaşlar da genel merkez önünde sabahladı.

Haber: Feyaz ÇANAK

(ANKARA) - CHP Kurultayı'na ilişkin istinaf kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti kurmayları geceyi Parti Genel Merkezi'nde geçirdi. CHP Lideri Özel, gece boyu kurmaylarıyla butlan kararına ilişkin yol haritasını değerlendirirken, PM üyeleri ve milletvekilleri nöbet tuttu.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin istinafın "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü hareketlilik tüm gün ve gece sürdü. Genel Merkez bahçesine toplanan yurttaşlara seçim otobüsü üzerinden hitap eden Özel, "Türkiye'ye ve dünyaya ilan ediyorum ki bugün, şu andan itibaren tehlike ortadan kalkana kadar ve yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yöneteceğine AK Parti'nin yargı kolları değil, Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum" dedi.

ÖZEL, GECEYİ GENEL MERKEZ'DE GEÇİRDİ

Özel, sözlerinin ardından Genel Merkezin 12'inci katında makamına geçerek geceyi burada geçirdi. Özel, burada Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayarak yol haritasına ilişkin değerlendirmede bulundu. MYK toplantısı yaklaşık iki saat sürerken, gece 01.45'te Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Özel'i ziyaret etti. Yaklaşık 25 dakika süren görüşmenin ardından her iki lider açıklama yaptı, açıklamanın ardından Özel, Özdağ'ı kapıya kadar uğurladı. Tekrar makamına geçen Özel, burada parti kurmaylarıyla görüşmelerini sürdürdü.

PM ÜYELERİ VE MİLLETVEKİLLERİ NÖBET TUTTU

Özel'in görüşmeleri sürerken bir grup Parti Meclisi (PM) üyesi ve milletvekili de Genel Merkez'de nöbet tuttu. Her gece tutulması planlanan nöbet için PM üyeleri ve milletvekillerinin görevlendirileceği öğrenildi.

YURTTAŞLAR DA GENEL MERKEZ'DE SABAHLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim otobüsü üzerinde yaptığı konuşmada, "Şimdi nöbetçiler, görevlendirilenler dışındaki misafirleri selametle evlerine yolluyoruz. Ancak yarın mücadele için, direniş için, tarihe geçmek için çağrıldığınızda gelmeye hazır mısınız? Meydanları bırakmamaya hazır mısınız? Meydandan anlamazlarsa yürüyüşe geçmeye hazır mısınız? O zaman şimdi gidin yatın, onlar düşünsün" ifadelerini kullanmıştı. Özel'in bu sözlerinin ardından CHP önüne toplanan yurttaşların büyük bölümü alandan ayrıldı. Ancak özellikle gençler, geceyi CHP Genel Merkezi'nde geçirdi.

Gecenin sonunda CHP Genel Merkezi'nde sessizlik hakim olurken sabahın erken saatlerinde Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri ve yurttaşlar partiye gelmeye başladı.

CHP'DE HAREKETLİLİK SÜRECEK

CHP Genel Merkezi'ndeki olağanüstü hareketliğin bugün de sürmesi bekleniyor. Özel, sabah saatlerinde MYK üyelerini yeniden toplantıya çağırırken, saat 11.00'de de CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ile bir araya gelecek. CHP, İstinafın kararına karşı Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracak, CHP'li belediye başkanlarının ve PM üyelerinin Genel Merkez'de olması planlanırken, siyasi parti temsilcilerinin de gün boyu CHP'yi ziyaret ederek Özgür Özel ile görüşmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde ise yurttaşların yine Genel Merkez önünde toplanacağı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

