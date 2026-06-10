CHP'de Dokuz Milletvekili Disiplinsizlikten Sevk Edildi

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu'nun dokuz milletvekilini oy birliğiyle kesin çıkarma istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanın yapmış olduğu konuşmada vurguladığı iki tane konu var, parti içi kurulların işleyişi açısından. Bunlardan birincisi arınma. Dolayısıyla temiz siyaset, temiz toplum ve arınma siyaseti çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kurullarını çalıştıracağı ve bu arınma siyaseti çerçevesinde yapması gerekenleri partinin kurumsal kimliği, tarihsel misyonu ve gelecekteki vizyonu açısından sakıncalı gördüğü bazı ayıklamaları yapmak zorunluluğu ortaya çıkmıştır. İkinci olarak, bu arınma siyasetine ek olarak, mutlak butlan kararından sonra partinin yine kurumsal kimliğini zedeleyecek iş, eylem ve açıklamalar yakından takip ediliyor. Bu iş, eylem ve açıklamaların da partinin kurumsal kimliği çerçevesinde değerlendirildiği parti içi kurulların işletilmesi süreci olacaktı."

OY BİRLİĞİYLE DİSİPLİNE SEVK

Özellikle partinin içine düştüğü bu cendereden, bir mutlak butlan davasına konu teşkil eden, partinin bu mutlak butlan belasıyla ilişkilendirilmesine neden olan ve Türkiye tarihinde hiç olmayacak biçimde kongresi ve kurultayları yok sayılan bir Cumhuriyet Halk Partisi sürecine katkı sağlayan, bu konuyla ilgili haklarında şaibe bulunan kamuoyunda sıklıkça tartışılan ve iddianamelere konu olan bu arkadaşlarımızla ilgili bir disiplin süreci uygulama kararı almış bulunuyoruz. Bu karar zor bir karar. Ama alınması gereken bir karar. Temiz siyaset açısından içine düştüğümüz durumda partiyi arındırmak açısından bu zor kararı almak zorunda kaldık. Karar oy birliğiyle alınmıştır. Arkadaşlarımızın hepsi bu karara imza atmışlardır. Dokuz arkadaşımız, parti tüzüğünün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor. Partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına karar verilmiş bulunuyor. Bu arkadaşlarımız Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin, Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat, Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan, Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekilimiz Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut.

"AKLANDIKTAN SONRA KAPIMIZ AÇIK"

Bu arkadaşlarımız iddianamelerde yer alan dolayısıyla bizim temiz siyaset anlayışımız içerisinde de arınma siyasetimizin oluşması açısından buraya katkı sağlamak açısından almış olduğumuz bir karara muhatap oldular. Yargı süreci işliyor, kuşkusuz. Biliyorsunuz ceza davaları devam ediyor. Önümüzdeki süreçte bu arkadaşlarımız da kendilerini ispat etmek durumunda kalacaklar. Kendilerini yargı karşısında savunmak durumunda kalacaklar. Aklanıp gelecekler. Bizim aklandıktan sonra bütün bu arkadaşlarımıza kapımız açık kalmaya devam edecek. Bunun dışında da iş ve eylemleriyle partinin kurumsal kimliğini zedeleme konusunda adım atmış olan arkadaşlarımızla ilgili peyderpey değerlendirmeler yapılacaktır."

Sarı, bir soru üzerine, "Yani partideki bütün görevlerinden uzaklaştırılmasına karar verilmiş durumda. Tedbirli biçimde karar verildikleri için partinin herhangi bir organında bu arkadaşlarımız görev alamazlar" dedi.

Sarı, bir başka soru üzerine "Parti tüzüğümüzde ivedi durumlar diye bir ibare ve tanımlama var. Bu ivedi durumlar çerçevesinde herhangi bir parti üyesinin disipline MYK aracılığıyla sevk edilmesini düzenliyor. Daha önce de uygulamaları var. Uygulamalar çerçevesinde bu kararı almış durumdayız. Elbette arkadaşlarımız buna itiraz edebilirler. İtiraz yolları açık. Hem MYK kararının kendisine hem YDK'ya doğru gidiş söz konusu olduğunda oraya, başka hukuki süreçlere başvurabilirler. MYK olarak aldığımız karar bu yöndedir" ifadesini kullandı. Sarı, "İvedi işler üyeleri kapsar. Bu arkadaşlarımız da üyedir. PM'nin onayı olmaksızın MYK'nın yetkisi dahilinde YDK'ya sevk edilmiştir" dedi.

"UYGUN OLAN EN MAKUL ZAMANDA KURULTAY"

Sarı, bir başka soru üzerine CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile ilgili değerlendirmenin daha sonra yapılacağını söyledi.

Sarı bir başka soru üzerine kurultay tartışmalarını yarın Parti Meclisi'nde değerlendireceklerini belirterek, "CHP uygun olan en makul zamanda kurultayını yapacak, bundan hiç kimsenin kuşkusuz olmasın" ifadesini kullandı.

(SÜRECEK)