CHP'de Hatay zirvesi 45 dakika sürdü! Lütfü Savaş yarın miting yapacak - Son Dakika
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CHP'de Hatay zirvesi 45 dakika sürdü! Lütfü Savaş yarın miting yapacak

6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Hatay'da protestoların hedefi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile 45 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Savaş, "Yarın çok daha büyük bir mitingle açıklamalarımız olacak. Yarın Hatay halkıyla, hep birlikte ne yapacağımızı paylaşacağız" dedi.

19.02.2024 14:14  Güncelleme: 14:45
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımların görüldüğü Hatay'da belediye başkanı olan Lütfü Savaş'ın CHP'den bir dönem daha aday gösterilmesi, protestolar sonrası bilmeceye dönerken Savaş ile parti lideri Özgür Özel, 45 dakikalık bir görüşme yaptı. Savaş, görüşme sonrası "Yarın Hatay halkıyla, hep birlikte ne yapacağımızı paylaşacağız" dedi.

"YARIN HATAY HALKIYLA NE YAPACAĞIMIZI PAYLAŞACAĞIZ"

Özgür Özel ile Lütfü Savaş CHP Genel Merkezi'nde saat 10.40'da bir araya gelerek yaklaşık 45 dakikalık görüşmede Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için yapılan anketleri değerlendirdi. Görüşme sırasında Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de yer aldı.

Özel ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Savaş "Yarın çok daha büyük bir mitingle açıklamalarımız olacak. Yarın Hatay halkıyla, hep birlikte ne yapacağımızı paylaşacağız." dedi.

"LÜTFÜ BEY'İN ONAYIYLA BİR ALTERNATİF GELİŞTİRECEĞİZ"

Özgür Özel, bugün sabah saatlerinde katıldığı canlı yayında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığında değişiklik olacağı sinyalini vermişti. Özel, konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hatay'da yaşananları çok dikkatli analiz ediyoruz. Hatay'da 5 anket yaptık. Son ana kadar en doğru adayı belirlemek için anketi yaptık. Cumartesi günü gece anket yaptık. Birazdan Lütfü Savaş'la da konuşacağım, elimizdeki anketi Lütfü Beyle de paylaşacağım. Anket şunu gösteriyor; Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay'ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimiz gösteriyor."

CHP\'de Hatay zirvesi 45 dakika sürdü! Lütfü Savaş yarın miting yapacak

Lütfü Savaş, Özgür Özel, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de Hatay zirvesi 45 dakika sürdü! Lütfü Savaş yarın miting yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • süleyman hakan gökşen: açık açık söylüyorum, bu CHP hem İstanbul'da hem de Ankara'da kaybedecek, kendi iç meselelerini bu kadar dışarıya yansıtırsan bir partiye kimse oy vermez. 143 65 Yanıtla
  • Erol MARASLI: İstanbul'u bilmem ama ankara Mansur başkan tekrar kazanır bence.kazansında.adam çalmıyor çırpmıyor 47 45
  • İsmail sandıkçı: Halk istemiyor seni hâla miting yapcan diyorsun.Chp Atatürk çizgisine girerise oy oranı artar 39 16 Yanıtla
  • Semih Yetkin: Zirve demiyelim zirvecik 35 15 Yanıtla
  • Orhan Metin: Ah koltuk ah çıkar ah menfeat 44 4 Yanıtla
  • Kadir Can: CHP Hatay aday bulamıyor akp bile deprem bölgesi eski Bld baskani aday 24 12 Yanıtla
  • Erhan Kıvanç: Şu chpye oy verenler gitsin deme oy versin fark kalmadiki aralarında 16 11 Yanıtla
  • Gursel kalen: Lütfü savaş kesinlikle değişmelidir. Hatta bir belediye başkanı ne kadar başarılı olursa olsun iki dönemden fazla görev yapmamalıdır. 20 4 Yanıtla
  • Gursel kalen: Senin yaptığın yoruma da yorum demeyelim zırvalamak denir. 4 11

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SON DAKİKA: CHP'de Hatay zirvesi 45 dakika sürdü! Lütfü Savaş yarın miting yapacak - Son Dakika
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