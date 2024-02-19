CHP\'de Hatay zirvesi 45 dakika sürdü! Lütfü Savaş yarın miting yapacak

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımların görüldüğü Hatay'da belediye başkanı olan Lütfü Savaş'ın CHP'den bir dönem daha aday gösterilmesi, protestolar sonrası bilmeceye dönerken Savaş ile parti lideri Özgür Özel, 45 dakikalık bir görüşme yaptı. Savaş, görüşme sonrası "Yarın Hatay halkıyla, hep birlikte ne yapacağımızı paylaşacağız" dedi.

"YARIN HATAY HALKIYLA NE YAPACAĞIMIZI PAYLAŞACAĞIZ"

Özgür Özel ile Lütfü Savaş CHP Genel Merkezi'nde saat 10.40'da bir araya gelerek yaklaşık 45 dakikalık görüşmede Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için yapılan anketleri değerlendirdi. Görüşme sırasında Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de yer aldı.

Özel ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Savaş "Yarın çok daha büyük bir mitingle açıklamalarımız olacak. Yarın Hatay halkıyla, hep birlikte ne yapacağımızı paylaşacağız." dedi.

"LÜTFÜ BEY'İN ONAYIYLA BİR ALTERNATİF GELİŞTİRECEĞİZ"

Özgür Özel, bugün sabah saatlerinde katıldığı canlı yayında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığında değişiklik olacağı sinyalini vermişti. Özel, konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hatay'da yaşananları çok dikkatli analiz ediyoruz. Hatay'da 5 anket yaptık. Son ana kadar en doğru adayı belirlemek için anketi yaptık. Cumartesi günü gece anket yaptık. Birazdan Lütfü Savaş'la da konuşacağım, elimizdeki anketi Lütfü Beyle de paylaşacağım. Anket şunu gösteriyor; Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay'ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimiz gösteriyor."