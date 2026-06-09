CHP Myk Yarın Toplanıyor: Grup Toplantısı Krizi ve İhraçlar Konuşulacak - Son Dakika
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CHP Myk Yarın Toplanıyor: Grup Toplantısı Krizi ve İhraçlar Konuşulacak

09.06.2026 21:56  Güncelleme: 23:40
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaşanan kriz sonrası yarın MYK'yı toplayacak. Toplantıda ihraçlar ve disiplin süreçleri ele alınacak.

Haber: Feyaz ÇANAK

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan grup toplantısı krizi sonrası yarın 13: 00'te MYK'yı topluyor. CHP'li kurmaylar toplantıda bugün yaşanan grup toplantısı krizinin tüm boyutlarıyla değerlendirileceğini vurgularken, "Önceliğimiz milletvekili grubu olacak. MYK'nın vekilleri doğrudan disipline sevk etme yetkisi var" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce Meclis'te CHP Grup Toplantısı'nda konuşacağını açıklamış ancak sabah saatlerinden itibaren yaşanan gerginlik sonrası kendisini desteklemeye gelen vekilleri ve partilileri parti genel merkezine çağırarak burada konuştu.

"Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim" diyen Kılıçdaroğlu, "Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz" ifadelerini kullandı."

8 GÜNDE 3 MYK TOPLANTISI

Burada yaptığı konuşmanın ardından kurmaylarıyla genel merkezde bir araya gelen Kılıçdaroğlu, yarın 13: 00'te Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) toplantıya çağırdı. Kılıçdaroğlu, istinaf kararı sonrası MYK üyelerini 2 Haziran'da belirlemiş, o gün ilk toplantı yapılmıştı. İkinci toplantı ise 5 Haziran'da gerçekleşmişti. Yarın yapılacak üçüncü toplantıyla CHP MYK 8 günde 3 kez toplanmış olacak.

GÜNDEM İHRAÇLAR

MYK toplantısında bugün yaşanan krizin etraflıca bir değerlendirmesinin yapılacağı ve ihraçların gündeme geleceği öğrenildi. İhraçlar gündeminde hem Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından MYK'ya gönderilen ve 4-5 Kasım 2023 tarihinden sonra yapılan tüm ihraçların yok hükmünde kabul edilmesini talep eden yazı hem de "parti suçu işleyen üyeler" hakkında yeni kararlar alınması değerlendirilecek. TBMM önünde partililer arasında yaşanan tartışmalara dahil olan bazı isimlere ilişkin disiplin sürecinin başlatılabileceğini söyleyen kurmaylar, "Genel başkanına 'hain' diyen biri nasıl bu partide barınacak?" ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİĞİMİZ VEKİLLER"

Başta Kılıçdaroğlu'na ve partililere hakaretler edildiğini bunların tamamını izlediklerini belirten kurmaylar, arınma sürecini ise ikiye ayırdıklarını belirtiyor. Bunlardan ilki belediye başkanlarına ilişkin süren davalarken, ikincisinin mutlak butlan davası dahil partinin kurumsal kimliğine yönelik iddialar olduğunu kurgulayan kurmaylar, "Önceliğimiz milletvekili grubu olacak" dedi.

"MYK'nın vekilleri doğrudan disipline sevk etme yetkisi var" iddiasında bulunan kurmaylar, bu yetkinin Parti Meclisi'nde olduğu yönündeki değerlendirmelere ilişkin "o konuda yorumlamalarımız farklı" yanıtını vererek milletvekillerinin MYK tarafından ihraç talebiyle YDK'ya sevk edilebileceğini savunuyor."

TÜZÜK NE DİYOR?

Mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu cephesi 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan 37'inci Olağan Kurultay döneminde yürürlükte olan ve 2018 yılında kabul edilen tüzüğün geçerli olduğunu savunuyor. Bu tüzüğün "Yetki" başlıklı bölümünde yer alan 63'üncü maddenin 1'inci bölümüne göre vekiller dahil partinin üst kurullarında yer alan üyeler PM kararıyla disipline sevk edilebiliyor.

Tüzüğün bu bölümünde "Parti Meclisi üyelerinin, Yüksek Disiplin Kurulu başkan ve üyelerinin, TBMM üyelerinin ve partili büyükşehir belediye başkanlarının parti suçu oluşturan eylemleri Parti Meclisinin istemi üzerine Yüksek Disiplin Kurulunca karara bağlanır" ifadelerine yer veriliyor.

PARTİ MECLİSİ TOPLANTISI PERŞEMBE GÜNÜ

Mutlak butlan kararı ile göreve dönen CHP 37'inci Olağan Kurultayı'nda seçilen PM üyeleri kararın ardından ilk kez Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e yakın isimlerin de katılacağı toplantı 11 Haziran Perşembe günü CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel Yönetim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Myk Yarın Toplanıyor: Grup Toplantısı Krizi ve İhraçlar Konuşulacak - Son Dakika

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