CHP'de Kriz: Özgür Özel Yeni Parti Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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CHP'de Kriz: Özgür Özel Yeni Parti Çağrısında Bulundu

15.06.2026 18:34
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CHP'de Yargıtay kararı beklenirken, Özgür Özel yeni parti kurulması seçeneklerini değerlendiriyor.

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP'de istinafın mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedbiren genel başkanlığa getirilmesinin ardından Özgür Özel ve Özel'e yakın kurmaylar "CHP içinde mücadele" çağrıları yapmaya devam etse de, yeni parti kurulması da dahil her seçeneğin değerlendirildiği, 20 Temmuz'da başlayacak adli tatil öncesi Yargıtay'ın kararını açıklamaması ya da kurultay tarihi belirlenmemesi durumunda yeni parti çalışmalarının hızlanacağına işaret ediyor.

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gergin sürecin ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Özel'e yakın kurmaylar CHP içinde mücadele çağrısı yapmaya devam ediyor. Ancak kulislerde yeni parti kurulması da dahil tüm seçeneklerin değerlendirildiği ifade ediliyor.

KRİTİK EŞİK 20 TEMMUZ

İstinaf mahkemesinin mutlak butlan kararının tedbirli olarak uygulanması nedeniyle Özel'e yakın kaynaklar, Yargıtay'ın kararı hemen görüşmesi gerektiğini ifade ediyor. Kurmaylar, "Talebimiz 20 Temmuz'daki adli tatilden önce kararın sonuçlanması. Zaten konuyu bugüne kadar çalışmış olmalılar. İvedilikle bir karar çıkması gerekiyor" dedi.

Özel'e yakın kaynaklar, 20 Temmuz'da başlayacak adli tatil öncesi Yargıtay'ın kararını açıklamaması ya da kurultay tarihi belirlenmemesi durumunda yeni parti çalışmalarının hızlanacağına işaret ediyor. Kaynaklar, "20 Temmuz'a kadar kurultay kararı alındı alındı, Yargıtay kararını verdi verdi. 20 Temmuz'a kadar Yargıtay için hala umut var" diye konuştu.

İMZALAR ÇARŞAMBA GÜNÜ GENEL MERKEZ'E TESLİM EDİLECEK

Olağanüstü kurultay yapılabilmesi için delegelerin 1 Haziran'da toplamaya başladığı ve mevcutta 900'ün üzerinde olduğu ifade edilen imzalar, çarşamba günü CHP Genel Merkezi'ne teslim edilecek. Çarşamba günü, Özel'i destekleyen CHP'li 74 il başkanı ve kalan yedi ilden il delegeleri, bir avukatla beraber Genel Merkez'e giderek imzaları teslim edecek.

KILIÇDAROĞLU KURULTAYA ÇAĞIRMAZSA MAHKEMEYE GİDİLECEK

Kılıçdaroğlu'nun imzalar teslim edildikten sonra olağanüstü kurultaya çağrı yapması için parti tüzüğünde bir süre belirlenmiş değil. Kurmaylar bu çağrının genelde 15 gün içinde yapılması gerektiğini vurgularken Kılıçdaroğlu'nun kurultaya çağırmaması durumundaki yol haritalarına ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Çağırmazsa sulh hukuk mahkemesine başvuru yapılır. Sulh hukuk mahkemesine 'Şu kadar imza toplanmıştır. Gereğini yap ve kurultayı toplamak üzere çağrı heyeti görevlendir' diye bir talebimiz olabilir."

"'KURULTAY TOPLAYAMAYIZ' DİYORLAR"

Bütün kamu ve seçim hukukçuları 'Kurultay yapın' diyor, hukuki temeli olmadan sanrılarla 'Kurultay toplayamayız' diyorlar. Yapmaları gereken şey kurultay kararı almak, eğer butlan kararı buna engelse mahkeme 'Yapamazsınız' der zaten."

Geçen hafta MYK kararıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkanvekillikleri düşürüldü.

Grup başkanvekillerinin ihracını hukuksuz olarak nitelendiren parti kaynakları "Kapalı grup toplasak zaten yeniden onları seçeceğiz. Dolayısıyla  kapalı grup toplanmasına yönelik bir ihtiyaç yok. Grup Başkanvekillerimiz mahkeme kararıyla dönecekler. Genel Merkez, grup başkanvekilliği için atama yapamaz, yaparsa Meclis kabul etmez. Etse bile kapalı grupta güvensizlik oylaması ister, atanmış grup başkanvekilliklerini düşürürüz" dedi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Yargıtay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de Kriz: Özgür Özel Yeni Parti Çağrısında Bulundu - Son Dakika

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