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CHP'den 2025 Bütçesine Eleştiri

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Ömer Fethi Gürer, 2025 bütçesinin işçi ve çiftçiler için umut vermediğini belirtti.

24.10.2024 11:31
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(TBMM) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2025 yılı bütçe teklifine ilişkin, "Bu bütçe teklifi işçi, çiftçi, esnaf, emekli, engelli, dar gelirli için umut veren bir bütçe teklifi değildir. Çiftçi gelecek yıl ne yapacağını bilemez durumda. Bu yıl üretimde yaşanan sorunlar nedeniyle borcunu ödeyemiyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2025 yılı bütçe teklifinde yer alan tarım ve hayvancılık desteklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarıma desteğin günden güne azaldığını belirten Gürer, "Çiftçilerin bankalara kredi borcu 2004 yılında 5 milyar 400 milyon iken bugünkü verileri ile bu rakam 749 milyar liraya çıktı. Piyasa ile borçları 800 milyarı aştı" ifadelerini kullandı.

"Bu yıl üretimde yaşanan sorunlar nedeniyle borcunu ödeyemiyor"

Ömer Fethi Gürer şunları söyledi:

"Dün gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenlere başsağlığı yaralılara acil şifa diliyorum. Bugün 2025 yılı bütçe teklifi Meclis'e sunuldu. AKP iktidarı 2006 yılında çıkardığı Tarım Kanununa göre çiftçilere verilecek desteğin milli gelirin yüzde 1'i olacağını öngörmektedir. Kanunu çıkaran AKP, kanuna bugüne kadar hiç uymamıştır. 2025 yılı bütçe gelirinin yüzde 1'i 615 milyar 400 milyon liradır. Bütçede yer alan destel tutarı şse 135 milyar liradır. Böylece çiftçiden esirgenen destek tutarı 480 milyar 400 milyon liradır. Destek ödemeleri ekim ya da hasat döneminde verilmelidir. Bir yıla sarkan destekler çiftçiye fayda sağlamamaktadır. Mazot desteği veriyoruz diyerek dört katı yüksek ÖTV ve KDV ile verilen destek kat be kat alınmaktadır. Çiftçilerin bankalara kredi borcu 2004 yılında 5 milyar 400 milyon iken bugünkü verileri ile bu rakam 749 milyar liraya çıktı. Piyasa ile borçları 800 milyarı aştı. Düşük alım fiyatları, sürekli artan girdi maliyetleri çiftçiyi zorluyor. Çiftçi gelecek yıl ne yapacağını bilemez durumda. Bu yıl üretimde yaşanan sorunlar nedeniyle borcunu ödeyemiyor.

"Hayvan varlığında birinci sıradayız anlatıları da masal"

Girdi maliyetlerindeki artışlara dikkat çeken Gürer, TÜİK'in tarımsal girdi fiyatlarını o ürünlerin kullanılmadığı aylarda listeye ekleyerek daha düşük gösterdiğini söyledi. Gürer, "O ay için yapılan ortalama değerlendirme de bu şekilde daha düşük çıkıyor. Gerçekçi bir değerlendirme yapılsa ihtiyaç olan aylada daha yüksek çıkacaktır" dedi. 2025 yılında da et ithalatının devam edeceğini belirten Gürer, "Et üretiminde 2025 yılında tahminlere ithal hayvanların da varlığı hesaplanarak tahminler yapılmış. Bu durumda hayvan ithalatının devam edeceği anlaşılıyor. Avrupa'da hayvan varlığında birinci sıradayız anlatılarının da masal olduğu ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"Alkol, tütün, şans oyunlarından alınan toplam vergi 683 milyar 939 milyon liradır"

Özel tüketim vergisine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gürer, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"2025 yılı bütçe teklifi işçi, çiftçi, esnaf, emekli, engelli, dar gelirli için umut veren bir bütçe teklifi değildir. Özel tüketim vergisinin 2020 yılına göre artış oranı yüzde 926'dır. Petrol ve doğal gaz ürünlerinden alınan vergi 2020 yılında 69 milyar 752 milyon iken 2024 yılının ilk sekiz ayında 399 milyar 967 milyon liraya çıkmıştır. 2025 yılı hedefi ise 536 milyardır. Yani 2020 yılına göre artış oranı yüzde 676'dır. 2024 yılına göre vatandaştan tahsili hesaplanan para cezalarında yüzde 44 oranında bir artış öngörülmektedir. 2020'den bu yana yüzde 1350 oranında cezalarda artış olmuştur. Trafik polisinin trafiği düzenlemekten çok ceza kesme işlevi bundandır. Alkollü içeceklerden alınan verginin ise 2020 ile 2025 yılları arasındaki artış oranı yüzde 962'dir. Alkol, tütün, şans oyunlarından alınan toplam vergi 683 milyar 939 milyon liradır."

CHP\'den 2025 Bütçesine Eleştiri
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den 2025 Bütçesine Eleştiri - Son Dakika

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