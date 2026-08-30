CHP Taksim'de 30 Ağustos'u Andı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Taksim'de 30 Ağustos'u Andı

CHP Taksim\'de 30 Ağustos\'u Andı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Zafer Bayramı'nda ilçe başkanlarıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Tekin, Atatürk ve şehitleri andı, partisinin tarihe tanıklık ettiğini söyledi.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ilçe başkanlarıyla birlikte Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Tekin, "Bugün çok tarihi bir gün yaşıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu yolda hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Türkiye'nin en önemli tarihlerinden bir tanesi. Cumhuriyet Halk Partisi aynı zamanda burada tarihin canlı tanığıdır" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ilçe başkanlarıyla birlikte Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Tekin, burada yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün çok tarihi bir gün yaşıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu yolda hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Türkiye'nin en önemli tarihlerinden bir tanesi. Cumhuriyet Halk Partisi aynı zamanda burada tarihin canlı tanığıdır. Biz sadece bir 30 Ağustos değil, aynı zamanda 103 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin hassasiyeti içinde davranan bir siyasi partiyiz. Bugün burada bizlere eşlik eden gençlerimize, kadınlarımıza ve çok sayıda yurttaşımıza çok teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükran sunuyorum, saygılar iletiyorum."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Anıtı, Gürsel Tekin, İstanbul, Taksim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Taksim'de 30 Ağustos'u Andı - Son Dakika

Fidan hocanın Instagram’dan kazandığı para dudak uçuklattı Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu

11:48
Araç sahiplerine kötü haber Motorine vergi zammı geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine vergi zammı geliyor
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de Atatürk’ün huzurunda Netanyahu’ya mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de! Atatürk'ün huzurunda Netanyahu'ya mesaj
11:18
İzlanda’da AB üyeliği referandumu Sandıktan “hayır“ çıktı
İzlanda'da AB üyeliği referandumu! Sandıktan "hayır" çıktı
10:47
Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı
Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı
10:37
Popüler özellik başa bela oldu Milyonlarca araç geri çağrılıyor
Popüler özellik başa bela oldu! Milyonlarca araç geri çağrılıyor
10:06
Cem Yılmaz’ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Espri bile yapıyor
Cem Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Espri bile yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 12:31:09. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Taksim'de 30 Ağustos'u Andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement