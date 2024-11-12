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CHP'den Ahmet Özer İçin Destek

Özgür Karabat, Ahmet Özer'in tutuklanmasını protesto etti ve demokrasi vurgusu yaptı.

12.11.2024 14:16
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, demokrasi aşklarının ilelebet devam edeceğini belirterek, "Ahmet Özer buraya gelene kadar biz buraya sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Karabat, CHP Ankara Milletvekilleri Semra Dinçer ile Deniz Demir, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Ahmet Özer'in tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını protesto için Esenyurt Belediyesinin önüne geldi.

Burada konuşan Karabat, herhangi bir sorun çıkmadan belediyeyi ziyaret ettiklerini söyledi.

Belediye meclis üyelerinin yasal haklarını kullanmak istediklerini dile getiren Karabat, "Belediye meclis üyelerimizin bir an önce, tamamının az önce fotoğraf çektiğimiz ve ziyaret ettiğimiz boş grup odamıza alınmasını ve denetim görevlerini icra etmelerini buradan rica ediyorum." diye konuştu.

Karabat, polisleri sabahtan itibaren Esenyurt Belediyesi önüne dikmenin kimseye faydası olmadığını savunarak, "Bizim demokrasi aşkımız ilelebet devam edecek ve Ahmet Özer buraya gelene kadar biz buraya sahip çıkmaya devam edeceğiz, demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yine önümüzdeki hafta başından itibaren de yeni dönemi Esenyurt Belediyesine, Esenyurtluya sahip çıkmak için planlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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