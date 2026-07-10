(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, şair ve yazar Ahmet Telli'nin vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.
Özel, mesajında, "Çok üzgünüz… Duygusunu, umudunu ve direncini dizelere emanet eden, edebiyatımızın usta şairlerinden Ahmet Telli'ye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › CHP'den Ahmet Telli'ye Taziye Mesajı - Son Dakika
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