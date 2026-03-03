CHP'den Akaryakıt Fiyatlarına ÖTV Düzenlemesi Teklifi - Son Dakika
CHP'den Akaryakıt Fiyatlarına ÖTV Düzenlemesi Teklifi

03.03.2026 18:24
Deniz Yavuzyılmaz, akaryakıt artışlarını ÖTV ile dengelemeyi öngören kanun teklifini sundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, akaryakıt fiyatlarındaki artışların ÖTV ile dengelenmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına verdi. Teklifin gerekçesinde,"Teklifle akaryakıt ürünlerindeki fiyat artışlarının ÖTV tutarları ile dengelenmesi mekanizmasının kalıcı ve hukuki bir zemine oturtulması, böylece halkın enflasyon karşısında anayasal bir sorumlulukla korunması amaçlanmaktadır" denildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Teklifin gerekçesinde, Türkiye ekonomisinde son yıllarda döviz kuru dalgalanmaları ve uluslararası petrol fiyatlarındaki yüksek seyirin akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilediği belirtilerek, toplumun tamamını ilgilendiren "ağır bir enflasyonist baskı" yarattığı kaydedildi.

Gerekçede, 14 Mayıs 2018 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile hayata geçirilen "Eşel Mobil Sistemi"ne atıfta bulunularak, "Akaryakıt fiyatlarındaki artışın vergi tutarlarından indirim yapılarak karşılanmasını sağlamış ve bu sayede küresel maliyet artışlarının vatandaşların cebine doğrudan yansımasını uzun bir süre engellemiştir" ifadelerine yer verildi.

Ancak 22 Aralık 2021 tarihli ve 4938 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sistemin kademeli olarak sonlandırıldığı belirtilen gerekçede, "ÖTV tutarlarının yeniden artırılarak fiyatların baskılanmasından vazgeçilmesi yoluna gidilmiştir" denildi. Gerekçede şu ifadelere yer verildi:

"Sistemin bütçe üzerindeki etkisi salt bir vergi kaybı olarak değil, bir sosyal denge yatırımı ve makroekonomik istikrar aracı olarak değerlendirilmelidir. Eşel Mobil Sistemi uygulanmadığında, akaryakıt fiyatlarındaki her artış nakliye ve üretim maliyetlerini tetikleyerek genel fiyat seviyelerini yukarı çekmekte, bu da dolaylı olarak bütçe üzerindeki sosyal yardım ve kamu gideri yükünü artırmaktadır. Akaryakıttan elde edilecek anlık vergi gelirindeki artış, vatandaşın alım gücündeki düşüş nedeniyle diğer tüketim vergilerinde yaşanan reel daralmayla etkisizleşmektedir."

Dolayısıyla, devletin vergi gelirlerinden geçici bir süre feragat etmesi, dar ve sabit gelirli vatandaşların hayat pahalılığı altında ezilmesini önlediği gibi çiftçinin ve sanayicinin üretim sürekliliğini koruyarak bütçe disiplinini daha sağlıklı bir zemine oturtmaktadır. Bu kanun teklifi ile akaryakıt ürünlerindeki fiyat artışlarının ÖTV tutarları ile dengelenmesi mekanizmasının kalıcı ve hukuki bir zemine oturtulması, böylece halkın enflasyon karşısında anayasal bir sorumlulukla korunması amaçlanmaktadır."

Kaynak: ANKA

Deniz Yavuzyılmaz, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, ÖTV, Son Dakika

