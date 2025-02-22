CHP'den AKP'ye Carry Trade Eleştirisi - Son Dakika
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CHP'den AKP'ye Carry Trade Eleştirisi

Özgür Karabat, AKP'nin rezervleri emanet paralarla doldurduğunu ve yatırımcıların güvenmediğini belirtti.

22.02.2025 12:47
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, AK Parti'nin dünyanın en yüksek faiziyle döviz çekip rezervleri dolu gösterdiğini belirterek, "TCMB rezervleri gelen emanet paralardan oluşuyor. Üretimle, ihracatla, doğrudan yatırımla oluşmuş rezervler değil. Türkiye bu faiz yükünü kaldıramaz. Yerli ve yabancı yatırımcı Türkiye ekonomisine güvenip yatırım yapmıyor. Erdoğan'ın öncülüğünde 8. Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştirecek AKP'nin sloganı 'Adında Ak, ışığında huzur, istikrar' olmuştur. Ama slogan, 'Adında Ak, ışığında faiz' olmalıdır" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, 'carry trade' olarak adlandırılan ve düşük faiz oranına sahip bir para biriminde borçlanarak, bu parayla daha yüksek faiz oranına sahip bir para birimine yatırım yapma stratejisine ilişkin iktidara eleştirilerde bulundu.

Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinin emanet paralardan oluştuğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye yurt dışından gelen doğrudan yatırım yok, borsaya yabancı girişi de olmuyor. Peki, ne var? Carry trade ile kısa süreli faiz vurgunu var. AKP, dünyanın en yüksek faiziyle döviz çekip rezervleri dolu gösteriyor. TCMB rezervleri gelen emanet paralardan oluşuyor. Üretimle, ihracatla, doğrudan yatırımla oluşmuş rezervler değil. Şirketler yurt dışından ucuz döviz kredisi alıp, TL mevduata yöneliyor. Döviz varlığı olanlar da bunları bozup yüksek faizden nemalanıyor. Vatandaş ekonomiye güvenmediği için bir taraftan da altın almaya başladı.

"Kimsenin üretim, istihdam konuştuğu yok"

Kimsenin yatırım, üretim, istihdam, katma değer konuştuğu yok. Varsa yoksa faiz getirileri... Çünkü Türkiye'de carry trade ile yıllık döviz getirileri yüzde 23-40 arasında. Dünyada bundan büyük faiz veren başka bir ülke yok. Dünya carry trade liginde Türk Lirası'nın ardından Hindistan Rupisi, Meksika Pesosu, Kolombiya Pesosu, Brezilya Reali, Endonezya Rupisi, Güney Afrika Randı gibi para birimleri gelmektedir. Carry trade faiz getirilerinde Türkiye dışındaki ülkelerin aylık getirileri yüzde 0,5'in de altındadır. Türkiye, 5-6 kat fazla faiz getirisi sunarak, diğer ülkelere büyük fark atmaktadır. Morgan Stanley, Uluslararası Finans Enstitüsü gibi kurumların raporlarında da bu veriler yer almaktadır. Merkez Bankası'nın rezerv biriktirmesi ve dolar/TL kurunun artmayacağı garantisinin verilmesi, yabancılara "daha fazla döviz getirin" mesajıdır. Böylece son 1 yılda carry tradeiçin gelen miktar 34 milyar doları aşmıştır.

"Yatırımcı Türkiye ekonomisine güvenip yatırım yapmıyor"

Döviz mevduat, KKM, altın, döviz kredileri, yastık altı vs.hesaba kattığımızda 100 milyar dolar civarında bir paranın fonlara ve faize geçtiğini görüyoruz. Buna yılda ödenecek faiz de 40 milyar doları buluyor. Türkiye bu faiz yükünü kaldıramaz. Enflasyonda kalıcı bir iyileşme de yok. Yerli ve yabancı yatırımcı Türkiye ekonomisine güvenip yatırım yapmıyor. AKP de siyasetçi, gazeteci, iş insanı demeden eleştiren herkesi yargı ile susturmaya çalışıyor. Erdoğan'ın öncülüğünde 8. Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştirecek AKP'nin sloganı 'Adında Ak, ışığında huzur, istikrar' olmuştur. Ama slogan, 'Adında Ak, ışığında faiz' olmalıdır. Büyük şovlarla, süslü cümlelerle halkı kandırmayı bırakın. Türkiye iktisadi bağımsızlığını yitirme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bunun sebebi de AKP'nin yarattığı siyasi krizdir. Çözümü ise bir an önce erken seçimdir."

Kaynak: ANKA

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