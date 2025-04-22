CHP'den Anıtkabir Yürüyüşü Engeline Tepki

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Valiliği'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yarın 1. Meclis Binası önünde yurttaşlara seslenerek Anıtkabir'e yürüme talebine izin verilmeyip, açıklamanın başka bir yerde yapılması gerektiğini bildirmesi üzerine tepki gösterdi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"2012 yılından bu yana stadyumlardaki Milli Bayram kutlamalarını ufacık salon programlarına sığdırmaya çalışan, parti ve sendika çelenklerinin takdimini resmi programlardan çıkarıp değerlerimizi adeta söndürmeye çalışan zihniyet bugün de bambaşka bahanelerle ülkemizin kurucu ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şölenini engellemeye çalışıyor. 105 yıl önceki aynı ruhla; Ata'mızın 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözleri ışığında Cumhuriyetimizin nasıl kurulduğunu çocuklarımıza coşkuyla anlatmak için 1. Meclis önünde olacağız!"