CHP'den Askeri Rütbe Sorması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Askeri Rütbe Sorması

16.05.2026 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezgin Tanrıkulu, sivil kadrolara askeri rütbe tanınmasını TBMM gündemine taşıdı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bazı sicil kadrolara askeri rütbelere karşılık gelen statülerin tanınmasını Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e, "OHAL döneminde KHK ile getirilen bu düzenlemenin halen yürürlükte tutulmasının gerekçesi nedir?" sorusunu yöneltti.

CHP İnsan Haklarından Sorunlu Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanırıkulu, Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bazı sivil kadrolara askeri rütbelere karşılık gelen statülerin tanınmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Tanrıkulu, bu uygulamanın 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında ilan edilen Olağanüstü Hal sürecinde çıkarılan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye dayandığını belirterek, söz konusu düzenleme kapsamında ilgili kişilerin askeri sosyal tesislerden, kamu konutlarından ve askeri protokol haklarından yararlanacağının hüküm altına alındığını söyledi.

674 sayılı KHK ile getirilen "sivil kadrolara askeri rütbe karşılığı verilmesi" düzenlemesinin gerekçesinin açıklanması gerektiğini söyleyen Tanrıkulu, Güler'e şu soruları yöneltti:

"- Söz konusu düzenleme hazırlanırken Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin, Genelkurmay Başkanlığı'nın veya kuvvet komutanlıklarının görüşü alınmış mıdır?"

Bu kapsamda halen görev yapan sivil personel sayısı kaçtır?

Bu kişilerin geçmiş görev yerleri, mesleki uzmanlık alanları ve kariyer liyakat kriterleri nelerdir?

Bu kişilerin askeri birliklerde emir-komuta zinciri içerisinde herhangi bir fiili yetkisi bulunmakta mıdır?

Bu uygulama nedeniyle askeri personel ile sivil yöneticiler arasında görev, yetki veya protokol uyuşmazlığı yaşanmış mıdır?

Rütbe karşılığı verilen sivil personelin yararlandığı askeri lojman, orduevi, sosyal tesis ve diğer ayrıcalıklara ilişkin yıllık kamu maliyeti ne kadardır?

Rütbe karşılığı verilen sivil yöneticilerin makam aracı, koruma, temsil ve ağırlama giderleri toplamı yıllara göre ne kadardır?

Sivil bürokratlara askeri rütbe karşılığı verilmesinin NATO üyesi ülkelerde benzeri bulunmakta mıdır?

OHAL döneminde KHK ile getirilen bu düzenlemenin halen yürürlükte tutulmasının gerekçesi nedir?

Sivil bürokratlara askeri rütbe karşılığı verilmesi uygulamasının kaldırılması veya sınırlandırılması yönünde Bakanlığınızın gündeminde herhangi bir mevzuat çalışması bulunmakta mıdır?"

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Politika, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Askeri Rütbe Sorması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:48
Galatasaray’dan yeni sezonun ilk bombası Bir milli yıldız geliyor
Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! Bir milli yıldız geliyor
13:25
Sadettin Saran’dan Fenerbahçe’ye son kıyak Yıldız isimle anlaştı
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
12:26
ATM’lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor Eliniz boş dönebilirsiniz
ATM'lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor! Eliniz boş dönebilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:14:42. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'den Askeri Rütbe Sorması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.