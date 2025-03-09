CHP'den Avrupa'ya Asker Gönderme Eleştirisi - Son Dakika
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CHP'den Avrupa'ya Asker Gönderme Eleştirisi

CHP'li Karabat, AKP'nin ekonomik kriz içinde Mehmetçiği Avrupa'ya bekçi yapma planını eleştirdi.

09.03.2025 13:38
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Türkiye'nin şu anki ekonomik durumda askeri harcamalara 47 milyar dolar ayırmasının mümkün olmadığını, aradaki 32 milyar doları Avrupa'nın vereceğini belirterek, "Karşılığında da Mehmetçik, Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için nöbete gidecek. Ergenekon ve Balyoz kumpasları ile kendi ordusuna kumpas kuran, FETÖ'cü subayların önünü açıp 15 Temmuz utancını yaşatan, Mustafa Kemal'in askeriyiz dediği için teğmenlerini ihraç eden AKP, şimdi Mehmetçiği para için Avrupa'ya nöbete göndermeyi planlıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uzun süredir ekonomik kriz içinde olduğunu ve AK Parti'nin bu krizden çıkmak için Mehmetçiği Avrupa'ya bekçi yapmayı planladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yıllardır Türkiye'ye sermaye çekemeyen ve derinleşen ekonomik krizden çıkamayan AKP, Mehmetçiği Avrupa'ya bekçi yapıp en az 30 milyar dolar almak istiyor. Nasıl kirli bir pazarlık dönüyor, tek tek anlatalım.

Trump'ın 'Avrupa'ya başınızın çaresine bakın' demesi sonrası AB ülkelerinden art arda açıklamalar geldi. Düne kadar Türkiye'ye kapıları kapatan Avrupa ülkeleri, bir anda Türkiye'yi hatırladılar. Avrupa liderleri ve basını, AB'nin güvenliği için Türkiye'nin birliğe dahil edilmesi gerektiğini açık bir şekilde ifade ediyorlar. Erdoğan ve Hakan Fidan da benzer şekilde Avrupa'nın güvenliği için Türkiye'nin göz ardı edilemeyeceğini duyurdu. Yani hem AB yönetimi, hem de AKP aynı şeyi düşünüyorlar. Bu noktada pazarlıkların döndüğü aşikar. Polonya Başbakanı yakında Ankara'ya gelecek ve Erdoğan'la pazarlığa devam edecek.

"AKP'nin kabul edeceği tek şey 'para' olacak"

Peki, Türkiye bu süreçte ne alacak? AB'ye üyelik mi? Gümrük Birliği'nin revizyonu mu? Vize serbestisi mi? Üyelik AKP ile imkansız. Kamuoyuna göstermelik diğer konularda bazı revizyonlar yapılabilir. Ama burada AKP'nin kabul edeceği tek şey 'para' olacak.

Avrupa Birliği ülkelerinin toplam milli geliri yaklaşık 19 trilyon dolara denk geliyor. AB'nin askeri harcamalarının 250 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Yani milli gelirin yüzde 1,5'i bile değil. Bunu artıracaklar.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa ülkelerine seslenerek askeri harcamaları yüzde 3-3,5 seviyelerine çıkarmalarını söyledi. Bunun yanı sıra askeri teçhizat üretiminin de artırılacağı ifade ediliyor.

NATO verilerine göre, Türkiye'nin askeri harcamaları 15 milyar dolar civarında. Askeri harcamalar 2024'teki 1,32 trilyon dolarlık milli gelire göre yüzde 1,14 seviyesinde. Yüzde 3,5 seviyesi 47 milyar dolara denk geliyor.

"Mehmetçik, Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için nöbete gidecek"

Türkiye'nin şu anki ekonomik durumda askeri harcamalara 47 milyar dolar ayırması mümkün değil. Aradaki 32 milyar doları Avrupa verecektir. Karşılığında da Mehmetçik, Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için nöbete gidecek.

Ergenekon ve Balyoz kumpasları ile kendi ordusuna kumpas kuran, FETÖ'cü subayların önünü açıp 15 Temmuz utancını yaşatan, Mustafa Kemal'in askeriyiz dediği için teğmenlerini ihraç eden AKP, şimdi Mehmetçiği para için Avrupa'ya nöbete göndermeyi planlıyor.

Mehmetçik kime karşı nöbet tutacak? Rusya'ya! Soğuk savaş döneminde bile 40 yıl boyunca Rusya ve Batı arasında dengeli politika sürdüren Türkiye, şimdi açıkça cepheye çekiliyor.

"Erdoğan Meclis'e gelip süreci anlatmak zorundadır"

AKP sayesinde Avrupa'nın mülteci deposu olmuştuk, şimdi de bekçisi olacağız. Batı'nın iki yüzlü politikalarını da biliyoruz. Türkiye ekonomik zayıflığı nedeniyle bir tuzağa çekiliyor. Buna izin vermemiz mümkün değil. Erdoğan Meclis'e gelip süreci anlatmak zorundadır."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Özgür Karabat, Politika, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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