CHP'den Bayram Ziyareti: Gençlere Destek - Son Dakika
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CHP'den Bayram Ziyareti: Gençlere Destek

08.06.2025 19:20
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CHP, Kurban Bayramı'nda tutuklanan öğrencilere ve ailelerine destek ziyaretleri gerçekleştirdi.

(İSTANBUL) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) MYK, PM ve Gençlik Kolları üyeleri, Kurban Bayramı dolayısıyla 19 Mart protestolarında tutuklanan öğrenciler ile ailelerini evlerinde ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Parti Meclisi (PM) üyeleri Burcu Mazıcıoğlu, Berkay Gezgin, Sinem Kırçiçek ve Gençlik Kolları MYK üyelerinin yer aldığı bayramlaşma ziyaretlerinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selamları ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den kaleme aldığı destek mektubunun gençlere ve ailelerine ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sembolik ama güçlü dayanışma, 'Adalet Bayramı Yakındır' diyerek, adalet talebini dile getiren gençlerin yanında olunduğunu bir kez daha gösterdi. Ziyaretlerde, anayasal haklarını kullandıkları için hedef haline getirilen gençlerin yaşadıkları haksızlıklar karşısında sessiz kalınmadı. Bayramın bir dayanışma ve umut vesilesi olduğu vurgulanırken, baskıların ve korku politikalarının gençlerin cesaretini kıramayacağı açıkça ifade edildi. 'Gençleri susturabileceklerini sandılar ama yanıldılar' diyen CHP heyeti, adalet mücadelesini birlikte büyütme iradesini vurguladı. Geçmişte hukuksuzca tutuklanan ve günlerce cezaevinde kalan gençlerin evlerinde gerçekleşen ziyaretlerde duygusal anlar yaşandı. Ailelerin kararlılığı ve gençlerin direnci, mücadelenin moral kaynağı olarak öne çıktı. 'Bu ülkeye güzel günler gelecek, adalet ve demokrasi devrimini birlikte başaracağız' sözleriyle hem bir umut hem de bir söz verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, bayram vesilesiyle gerçekleştirdiği bu ziyaretlerle, gençleri yalnız bırakmayacağını, hukuksuzluk karşısında dimdik durmaya devam edeceğini bir kez daha gösterdi. Bu buluşmalar, hem geçmişte yaşanan adaletsizliklerin unutulmayacağını hem de gelecekte kurulacak adil bir Türkiye'ye olan inancın sarsılmadığını ortaya koydu."

Kaynak: ANKA

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