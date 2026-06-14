CHP'den Beyaz Et Sektörüne Kayyum Tepkisi - Son Dakika
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CHP'den Beyaz Et Sektörüne Kayyum Tepkisi

14.06.2026 10:20
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Türker Ateş, beyaz et sektörüne kayyum atanmasının sektöre zarar vereceğini vurguladı.

(ANKARA) - Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 13 firmaya denetim kayyumu atanmasına tepki gösteren CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, "Bütün bir sektörü, elini taşın altına koyan sanayiciyi ve üretim zincirinin tüm aktörlerini toptan bir şekilde zan altında bırakan karalama yaklaşımları ülkemize yalnızca zarar verir, sektörde belirsizlik yaratır" dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, aralarında Bolu merkezli şirketlerin de bulunduğu beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 13 firmaya denetim kayyumu atanmasına tepki gösterdi. Kararın yalnızca ilgili şirketleri değil sektörde çalışan binlerce emekçiyi, üreticiyi ve tedarikçiyi de yakından ilgilendirdiğini belirten Ateş, sürecin şeffaf şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Bolu'nun Türkiye'nin beyaz et üretimindeki en önemli merkezlerden biri olduğunu hatırlatan Ateş, sektörde yaşanacak olası sorunların hem kent ekonomisini hem de ülkenin gıda arzını etkileyebileceğine dikkat çekti.

Kayyum kararlarının ekonomik sonuçlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden Ateş, "Hukukun üstünlüğü ve suçla mücadele elbette vazgeçilmezdir. Ancak binlerce kişinin çalıştığı, üretim ve ihracat yapan şirketlere yönelik işlemlerde istihdamın, üretimin ve tedarik zincirinin korunması büyük önem taşımaktadır" dedi.

Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından birinin yatırımcı güvenindeki aşınma olduğunu belirten Ateş, şirketlere yönelik müdahalelerin hangi gerekçelerle yapıldığının kamuoyuna açık şekilde anlatılması gerektiğini söyledi. Hukuki süreçlerde oluşan belirsizliklerin yatırım ortamını olumsuz etkilediğini vurgulayan Ateş, "Ekonominin ihtiyaç duyduğu şey güven ve öngörülebilirliktir. Üretimi ve istihdamı riske atan uygulamalar yerine hukuki güvenliği güçlendiren adımlar atılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİ DE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI"

Kayyum kararlarının hukuki boyutunun yanı sıra ekonomik sonuçlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden Ateş, adli süreçlerin bir cadı avına dönüşmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Ateş, şunları kaydetti:

"Adaletin tecelli etmesi ve ortada bir usulsüzlük varsa sorumluların hesap vermesi hepimizin ortak beklentisidir. Fakat bu adımlar atılırken kantarın topuzunu kaçırmamak, ekonominin dinamiklerini gözetmek zorundayız. Bütün bir sektörü, elini taşın altına koyan sanayiciyi ve üretim zincirinin tüm aktörlerini toptan bir şekilde zan altında bırakan karalama yaklaşımları ülkemize yalnızca zarar verir. Böylesi bir dil, yatırım iklimini zehirleyerek yatırımcının şevkini kırar, istihdam ve ihracat potansiyelimize onarılması güç darbeler vurur."

Türker Ateş, iktidarı süreç boyunca çalışanların haklarını korumaya, üretim zincirinde aksamalara izin vermemeye ve kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirmeye çağırdı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Türker Ateş, Politika, Ekonomi, Kayyum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Beyaz Et Sektörüne Kayyum Tepkisi - Son Dakika

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