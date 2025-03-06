CHP'den Çocuk Beslenme Yetersizliği Önergesi

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(TBMM) - CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, çocukların beslenme yetersizliğine ilişkin araştırma önergesi verdi. Türkiye'deki çocuk yoksulluğunun ve buna bağlı ortaya çıkan beslenme yetersizliğini doğuran nedenler hakkında önlem alınması gerektiğini belirten Taşkent, "Türkiye'de çocuk yoksulluğu, son yıllarda önemli bir toplumsal sorun haline geldi. 0-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 42,7'si yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında yaşıyor. Bu veriler, Türkiye'de her iki çocuktan birinin ciddi yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor" dedi.

CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, çocukların beslenme yetersizliğine ilişkin TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Taşkent, önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Çocukların önemli bir kısmı et, balık, süt ve sebze gibi temel gıda maddelerine erişemiyor"

"Türkiye'de çocuk yoksulluğu, son yıllarda önemli bir toplumsal sorun haline geldi. 0-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 42,7'si yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında yaşıyor. Bu veriler, Türkiye'de her iki çocuktan birinin ciddi yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Türkiye'de çocukların beslenme yetersizliği giderek derinleşen bir toplumsal sorun haline gelmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve ilgili kamu kuruluşlarının verileri, çocukların sağlıklı ve dengeli beslenme hakkından mahrum bırakıldığını, ekonomik kriz ve derinleşen yoksulluğun çocukların temel gıdalara erişimini kısıtladığını açıkça ortaya koymaktadır. TÜİK'in 2023 yılı 'Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması' verilerine göre, çocukların önemli bir kısmı düzenli olarak et, balık, süt ve sebze gibi temel gıda maddelerine erişememektedir. Türkiye'de yoksulluk oranı artarken, çocukların yeterli beslenemediğine dair göstergeler de alarm vermektedir. TÜİK'in verilerine göre, hanelerin gıda harcamalarındaki payı düşerken, yetersiz beslenme oranları artmakta, çocuklarda bodurluk ve gelişim geriliği gibi sorunlar yaygınlaşmaktadır. Aynı zamanda, çocuklarda görülen anemi, bağışıklık sistemi zayıflığı ve kronik sağlık sorunları da yetersiz beslenmenin doğrudan sonuçları olarak ortaya çıkmaktadır.

"Okul çağındaki çocukların beslenme hakkı, iktidarın kamusal sorumluluğudur"

Özellikle okul çağındaki çocukların beslenme hakkı, iktidarın kamusal sorumluluğu kapsamında değerlendirilmelidir. Ancak, son yıllarda yapılan düzenlemeler ve sosyal destek politikalarının yetersizliği nedeniyle çocukların yeterli gıdaya erişimi güvence altına alınamamaktadır. Türkiye'de özellikle kırsal bölgelerde ve büyük şehirlerin yoksul mahallelerinde yaşayan çocuklar, okullarda sağlıklı ve yeterli beslenme imkanına sahip olamamaktadır. Okullarda ücretsiz yemek programlarının eksikliği, ailelerin ekonomik yetersizlikleriyle birleştiğinde çocukların eğitim sürecinde ciddi mağduriyet yaşamasına neden olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF gibi uluslararası kuruluşlar, çocukların yetersiz beslenmesinin fiziksel ve zihinsel gelişim üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulamaktadır. TÜİK'in yanı sıra bağımsız araştırmalar da Türkiye'de çocukların beslenme yetersizliği ile eğitim başarısı arasında doğrudan bir bağ bulunduğunu ortaya koymaktadır. Açlık ve yetersiz beslenme, çocukların akademik başarılarını düşürmekte, öğrenme yetilerini olumsuz etkilemekte ve gelecekte toplumsal eşitsizlikleri daha da derinleştirmektedir. Sağlıksız ve yetersiz beslenen çocuklar, yetişkinlik dönemlerinde de sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmakta, ekonomik ve toplumsal gelişime katkı sağlama noktasında dezavantajlı duruma düşmektedir.

Bu bağlamda, Türkiye'de çocukların beslenme yetersizliğinin nedenlerini tespit etmek, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde kamusal çözümler üretmek ve bu soruna ilişkin etkin sosyal politikalar oluşturmak amacıyla Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğü'nün 104. ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz."