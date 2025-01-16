CHP\'den Eğitim Atamaları İçin Çağrı

Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, eğitim fakültesi mezunlarının atanması ve sorunların çözülmesi talebinde bulundu.

Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin için hazırladıkları karneyi bakanlık önüne bıraktı.

Bakan Yusuf Tekin'in sorumlu olduğu alanlara ve davranışlara yer verdikleri karneye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özçağdaş, söz konusu karnede, tüm notların başarısız ve yetersiz olduğunu söyledi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özçağdaş, Öğretmen Akademisi kurulmasına ilişkin, " Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü var. 1,2 milyon öğretmenin hizmet içi eğitimler alması gerekir. Bunun için ilgili kurumlar var. Milli Eğitim Akademisi de bunun için kurulabilir." ifadelerini kullandı.

Özçağdaş, emekli öğretmen sayısından daha az öğretmen alındığını öne sürerek, öğretmenlerin 621 gündür atamasının yapılmadığını kaydetti.

Eğitim fakültesi mezunlarının atanmasını talep eden Özçağdaş, "Türkiye'nin esas sorunu eğitimdir. Eğitim Türkiye'nin bir beka sorunudur. Dolayısıyla kolaylıkla çözülebilecek bu sorunlar çözülmeli." dedi.