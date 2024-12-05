CHP'den Ekonomi Turu: Belirsizlik ve Umutsuzluk Vurgusu - Son Dakika
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CHP'den Ekonomi Turu: Belirsizlik ve Umutsuzluk Vurgusu

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, ekonomik sorunların halkı etkilediğini belirtti.

05.12.2024 12:18
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(ISPARTA) - CHP'nin ekonomi politikalarını anlatmak amacıyla başlatılan ekonomi turu kapsamında Isparta'da konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, "Gittiğimiz illerde gördüğümüz o ki artık ekonomik sorunlar herkesin belini bükmüş. Ekonomik sorunlar artık ülkede vatandaşın bu işi sürdürülebilir noktada olmadığını gösteriyor. Gençlerde umut kalmamış. Belirsizlik var. Biz bunları düzeltmeye talibiz" ifadesini kullandı.

CHP'nin ekonomi kurmaylarının, partinin ekonomi konusunda yol haritasını anlatmak üzere başlattığı ekonomi turu, Isparta ziyaretiyle devam ediyor. CHP Isparta İl Başkanlığı ziyaretiyle başlayan ekonomi turunda Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, ekonomi turuna ilişkin basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, CHP Isparta İl Başkanı Vedat Şenol eşlik etti.

CHP ekonomi takımı olarak üç haftadır Türkiye'nin farklı illerini dolaştıklarını söyleyen Demir, "Bir ekonomi programı yazıyoruz. Bu programın da illerde yazılacağına inanıyoruz. Bütün illere gitmeye devam edeceğiz. Ülkenin ortaklaşmış ekonomik sorunları var. Ama ülkenin kendi illerine özel sorunları da var" dedi. "Ülkenin daha fazla demokratikleşmesi, adalet sisteminin ve adalet sistemine güvenin daha fazla iyileşmesi gerekiyor" ifadesini kullanan Demir, şunları kaydetti:

"Ekonomik sorunlar, herkesin belini bükmüş"

"Yazmakta olduğumuz ekonomi programının temel ilkelerini aktarıyoruz. Bizim ekonomi programımız; halkçı, adil paylaşımı önceleyen, vatandaşı en düşük emekli aylığında değil, en düşük asgari ücrette değil, refahta buluşturmayı amaçlayan, sürdürülebilir kalkınmayı odağına koyan bir ekonomi anlayışına sahibiz. Sorunlar sadece ekonomik değil. Ekonomik sorunların bağlantılı olduğu eğitim, çevre, ulaştırma gibi sorunlar topluca devam etmekte. Bütün illerde gördüğümüz manzara bu.

Gittiğimiz illerde sanayicilerle, temsilcilerle, ticaret yapanlarla, iş insanlarıyla, gençlerle, girişimcilerle, meslek ve emek örgütleriyle görüşüyoruz. Sokaktaki vatandaşlarımızla, esnafımızla görüşüyoruz. Gördüğümüz o ki artık ekonomik sorunlar herkesin belini bükmüş. Ekonomik sorunlar artık ülkede vatandaşın bu işi sürdürülebilir noktada olmadığını gösteriyor. Gençlerde umut kalmamış. Gelecekte ne olsun? Dediğimiz zaman 'bilmiyorum' diyorlar. Bu umut hiç kimsede kalmamış. Belirsizlik var. İş insanları, 'hiç bu zamana kadarki gibi belirsizlik yaşamadık' diyorlar. Biz bunları düzeltmeye talibiz.

"Asgari ücret 30, altında yokuz"

CHP'nin ekonomi programının ilkelerini sıraladığımızda, görüşlerimizi paylaştığımızda, onların fikrini aldığımızda geri dönüşler çok olumlu. Herkes bu programın ilkeleri konusunda mutabık. Biz de bu mutabakattan aldığımız güçle halkımızın yanında olmaya, illerde olmaya devam ediyoruz. Emekçi geçinemiyor, asgari ücret beklentisi bugün basın konuşulduğu gibi değil. CHP'nin asgari ücret önerisi halkımızdan büyük bir kabul gördü. Asgari ücret 30, altında yokuz' diyoruz.

"Yoksulluk sınırında maaş alanların, gelir dilimleri vergisi yüzde 15'i aşmasın diyoruz"

Bunu söylerken detaylı bir çalışmamız var. Esnafı korumamız lazım. On kişiye kadar işçi çalıştıran esnafa altı bin lira destek vermemiz lazım. Bunun da kaynağını bulduk. 50 kişiye kadar çalıştırana 3 bin destek sağlıyoruz. Yüz kişi çalıştırana, 2 bin, yüz kişiden fazla işçi çalıştırana bin 500 lira asgari ücret desteği verilmesini talep ediyoruz. Bu önerimiz iş dünyasından, emekçiden, esnaftan büyük destek gördü. Vergi dilimleriyle ilgili düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Bugün yoksulluk sınırında olan birisi üç kere vergi dilimi değiştiriyor. Yoksulluk sınırında maaş alan bir vatandaşın zaman zaman 4 kere vergi dilimi değiştirmesi, en yüksek gelir vergisi tarifesinden vergi ödemesi, vergi adaletiyle ilişkisiz bir durum. Vergi adaleti bu değil. Zaten ülkedeki verginin yüzde 65'ini siz dolaylı vergilerle topluyorsunuz. Geri kalan çoğunluğu da stopaj yoluyla emekçiden topluyorsunuz. Yoksulluk sınırında maaş alanların, gelir dilimleri vergisi yüzde 15'i aşmasın diyoruz. Biz bunu yapamayacak bir ülke miyiz? Çok kolaylıkla bunu yapabiliriz.

"CHP olarak ekonomiyi yönetmeye talibiz"

Enflasyon tek haneye düşene kadar sosyal güvenlik primlerinin işçi payını beş puan düşürün. Bu da işçimizin cebine refah payı olarak girsin. Enflasyonu tek haneli rakamlara indirin, TÜİK rakamlarını bile kabul ediyoruz. TÜİK'e göre bile enflasyon tek haneli rakama inince, bunu geri alırsınız. Ülke vatandaşını bu kadar koruyamayacak durumda mı? Bu önerilerimiz emek dünyasından karşılık gören öneriler. Bu önerilerimizin kaynağı bu ülkede, bütçede var. Ancak bu kaynağı nereye harcayacağınız konusu tamamen ekonomi politikasıyla alakalı. Karar vericilerin doğru karar vermesi lazım. İktidar, 12.8 trilyon bütçe geliri elde edeceğini beyan etti. Bunun 11.2 trilyonunu vergiden toplayacaklar. Ama bir öneri yaptığımız zaman 'kaynak yok' diyorlar. Kaynağımız var. Sadece bu kaynağı nerelerde kullanacağımıza iyi karar vermemiz lazım. CHP olarak ekonomiyi yönetmeye talibiz. CHP olarak sahada olmaya devam edeceğiz."

CHP Heyeti, gün içerisinde sanayi sitesi esnafı ile bir araya gelecek. Heyet ardından Isparta Ticaret Borsası, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası yanı sıra Eğitim-İş'in Isparta şubesini ziyaret edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Ekonomi Turu: Belirsizlik ve Umutsuzluk Vurgusu - Son Dakika

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