CHP'den Emeklilere Destek: 'Emekli Halk Kart' Uygulaması Ekim Ayında Tamamlanacak - Son Dakika
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CHP'den Emeklilere Destek: 'Emekli Halk Kart' Uygulaması Ekim Ayında Tamamlanacak

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, emeklilerin yaşam standartlarını artırmak amacıyla başlatılan 'Emekli Halk Kart' uygulamasının ekim ayının sonuna kadar sonuçlanacağını belirtti. Zeybek, uygulamanın hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

02.10.2024 09:28  Güncelleme: 09:31
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HABER: İLEYDA ÖZMEN/ KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, emeklilere katkı sağlamak için CHP'li belediyelerin başlattığı "Emekli Halk Kart" uygulamasının ekim ayının sonuna kadar neticeleneceğinisöyledi. Zeybek, "'Emekli Halk Kart' uygulamasının hızlı biçimde hayata geçmesi lazım. Bu ücretlerle emeklilerin yaşamlarını sürdürmesi artık mümkün değil" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP'li belediyelerde başlatılan "Emekli Halk Kart" uygulamasıyla ilgili çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Zeybek, büyükşehir belediyeleriyle eş güdüm çalışmaları yaptıklarını belirterek, il belediyeleriyle de bir toplantı gerçekleştireceklerini söyledi. Zeybek, ANKA Haber Ajansı'na uygulamanın detaylarını şöyle anlattı:

"Bu konularla ilgili yazılım süreçlerimiz devam ediyor. Belediyelerle yaptığımız toplantılarda tam bir mutabakatı sağladık. Geçtiğimiz günlerde de büyükşehir belediyelerimizle eş güdüm toplantısını gerçekleştirdik. Bu ayın 11-12'sinde Çanakkale'de il belediye başkanlarımızla bu toplantıyı gerçekleştireceğiz. Biz yukarıdan aşağı bir süreç yönetmek yerine doğrudan doğruya bütün paydaşlarımızın da sürecin içine katkı sağladığı bir yapılanmayla bunu hayata geçireceğiz. Çünkü 'Emekli Halk Kart' uygulamasının hızlı biçimde hayata geçmesi lazım. Bu ücretlerle emeklilerin yaşamlarını sürdürmesi artık mümkün değil ki bugün de İstanbul Ticaret Odası İstanbul'da eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Üretici fiyat endeksi 4,70'lerin üzerinde. Bütün bu rakamlar gösteriyor ki hayat pahalılığı ve fiyat artışları devam ediyor. İktidarın söylediği bütün yalanlara rağmen. 'Emekli Halk Kart' uygulamasında Ekim ayının sonuna kadar bir netice alacağımızı umut ediyorum."

CHP\'den Emeklilere Destek: \'Emekli Halk Kart\' Uygulaması Ekim Ayında Tamamlanacak
Kaynak: ANKA

Gökan Zeybek, Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Emeklilere Destek: 'Emekli Halk Kart' Uygulaması Ekim Ayında Tamamlanacak - Son Dakika

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