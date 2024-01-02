CHP\'den Emeklilere Yüksek Aylık Talebi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, "CHP olarak emeklilerimiz için en düşük aylığın asgari ücret seviyesine, yani 17 bin 2 liraya yükseltilmesini istiyoruz. Ancak bunu söylerken 2024 yılı için belirlenen asgari ücretin de kesinlikle yetersiz olduğunu, en geç 3 ay içerisinde güncellenmesi talebimizi de tekrar ifade ediyoruz. En düşük aylık, asgari ücret seviyesine çıkarılırken farkların kapanmasına yol açmayacak bir düzenlemeyle bunun hayata geçirilmesini, aylık bağlama oranlarının yeniden yükseltilmesini, 2000 sonrasına intibak yasasının bir an önce çıkarılmasını ve bayram ikramiyelerinin 15 bin liraya yükseltilmesini öneriyoruz. Bunlar gerçekleştiği takdirde emeklilerimiz bir nebze de olsun nefes alabilir. Aksi durum, milyonlarca emeklimizi açlığa, sefalete, ölüme terk etmek anlamına gelecek" dedi.

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, emekli aylıklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Taşcıer'in açıklaması şöyle:

"EMEKLİYE DEĞİL EV, ARABA, TATİL; MEZAR YERİ ALMAK BİLE LÜKS OLMUŞ"

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, yaklaşık 16 milyon emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşımız var. Maalesef yüzde 90'ının aylığı bugünkü asgari ücretin bile altında. Emeklilerimiz öylesine düşük ücretler alıyor ki değil yoksulluk, doğrudan doğruya açlıkla mücadele ediyorlar. Türkiye'de emekliler yaşamıyor, hayatta kalmaya çalışıyorlar. Resmi verilere göre 6,1 milyon emeklimiz ya bir işte çalışıyor ya da iş arıyor ki bu oran 2008'den bu yana 2 buçuk kat artmış durumda. Sadece son 3 yılda emekli olmasına rağmen düşük aylıklarla geçinemeyen ve çalışmak zorunda kalan en az 2 bin 354 işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Yıllarca çalışmış, alın teri dökmüş, ülkesine hizmet etmiş insanlarımız korkunç bir sefaletle başbaşa bırakılmış, 'Ne haliniz varsa görün' denilmiş haldeler. Emekliye değil ev, araba, tatil; mezar yeri almak bile lüks olmuş. Bugün bir emeklinin maaşı, eşi vefat etse yanındaki mezar yerini almaya yetmiyor.

"EMEKLİNİN BU KONUŞULAN AYLIKLARLA 2024'ÜN SONUNU GÖREBİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

2002 yılında net asgari ücret 184 lirayken en düşük işçi emeklisi aylığı 257 liraydı. Yani en düşük işçi emeklisi aylığı asgari ücretin 1,39 katıydı. Eğer aradan geçen 21 yılda, en düşük emekli aylığının asgari ücrete olan oranı korunsaydı yeni yıl itibarıyla en düşük emekli aylığı 23 bin 632 lira olacaktı. Bu oransallık emekli aleyhine işledi ve bugün asgari ücretin kat be kat altında bir aylık halini aldı. Sadece bu da değil, nasıl ki iktidar bilinçli bir politikayla tüm ücretlileri asgari ücrette birleştirmeye çabalıyor, emeklilerimiz de en düşük emekli aylığında buluşturulmak isteniyor. Sistem öylesine bozuldu ki az prim ödeyenle çok prim ödeyen arasında hakkaniyetsiz bir yakınlaşma, hatta aynı ücrette buluşma yaşandı. Biz, emeklilerimiz için az primle çok prim ödeyen arasındaki dengeyi daha fazla bozmadan, herkesi en düşük sınırda buluşturacak yöntemlere başvurmadan herkese adil bir artış talep ediyoruz. En temeldeyse insan onuruna yaraşır bir hayat yaşamaya imkan verecek bir aylık belirlenmesini istiyoruz. Çünkü bugün iktidarın öngördüğü artış, emekli için hiçbir anlam ifade etmeyecek. Konuşulan rakamlar, bugünkü açlık seviyesine bile varmayan sefalete devam rakamlarıdır. Emeklinin bu konuşulan aylıklarla 2024'ün sonunu görebilmesi mümkün değil.

"CHP OLARAK EMEKLİLERİMİZ İÇİN EN DÜŞÜK AYLIĞIN 17 BİN 2 LİRAYA YÜKSELTİLMESİNİ İSTİYORUZ"

CHP olarak emeklilerimiz için en düşük aylığın asgari ücret seviyesine, yani 17 bin 2 liraya yükseltilmesini istiyoruz. Ancak bunu söylerken 2024 yılı için belirlenen asgari ücretin de kesinlikle yetersiz olduğunu, en geç 3 ay içerisinde güncellenmesi talebimizi de tekrar ifade ediyoruz. En düşük aylık, asgari ücret seviyesine çıkarılırken farkların kapanmasına yol açmayacak bir düzenlemeyle bunun hayata geçirilmesini, aylık bağlama oranlarının yeniden yükseltilmesini, 2000 sonrasına intibak yasasının bir an önce çıkarılmasını ve bayram ikramiyelerinin 15 bin liraya yükseltilmesini öneriyoruz. Bunlar gerçekleştiği takdirde emeklilerimiz bir nebze de olsun nefes alabilir. Aksi durum, milyonlarca emeklimizi açlığa, sefalete, ölüme terk etmek anlamına gelecek."