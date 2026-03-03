CHP'den Enflasyon Eleştirisi - Son Dakika
03.03.2026 13:39
CHP'li Ulaş Karasu, gerçek enflasyonun alım gücünü erittiğini ve açlık sınırını aşan durumu vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, gerçek enflasyonun "mutfakta, markette, pazarda, kirada ve yaşamda" hissedildiğini kaydederek, "28 bin lira asgari ücretin alım gücü sadece 2 ayda yaklaşık 2 bin 224 lira eridi. 20 bin lira en düşük emekli maaşının alım gücü ise yaklaşık bin 589 liraya düştü" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, sosyal medya hesabından, TÜİK'in, Şubat ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Karasu, şunları kaydetti:

"Saray'ın yalan makinesi TÜİK verilerine göre Şubat ayında enflasyon yüzde 2,96 olurken, yıllık enflasyon yüzde 31,53 olarak gerçekleşti. 28 bin lira asgari ücretin alım gücü sadece 2 ayda yaklaşık 2 bin 224 lira eridi. 20 bin lira en düşük emekli maaşının alım gücü ise yaklaşık bin 589 lira düştü. Daha yılın başında, emekçinin ve emeklinin cebinden binlerce lira buhar oldu. TÜRK-İŞ verileri ortada, açlık sınırı 32 bin 365 lira, yoksulluk sınırı 105 bin 400 lira Asgari ücret 28 bin lira. Yani milyonlar, daha bugünden açlık sınırının altında kaldı. Kontrol edilemeyen gıda enflasyonu, Her gün artan kira ve faturalar, Durmaksızın yükselen yaşam maliyeti… ve tüm bunları izleyen, Ekonomiyi enflasyona teslim etmiş bir AKP iktidarı. Gerçek enflasyon istatistikte değil, mutfakta, markette, pazarda, kirada, yaşamda. Hep söyleyeceğiz: Bu bir ekonomik tercih. Bu bir AKP'nin yönetim tercihi. Bu tercihin bedelini ise halk ödüyor."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
