CHP'den Ferdi Zeyrek İçin Taziye Mesajı

(ANKARA) - CHP'nin kurumsal X hesabından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin, "Büyük bir acı içindeyiz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız, kıymetli yol arkadaşımız Ferdi Zeyrek'i maalesef kaybettik. Onun emeği, mücadelesi ve Manisa'ya duyduğu sevda asla unutulmayacak. Ailesinin, sevenlerinin, Manisa'nın ve tüm örgütümüzün başı sağ olsun. Ferdi Başkanım, seni daima sevgiyle ve özlemle anacağız. Işıklar içinde uyu" açıklaması paylaşıldı.

CHP'nin kurumsal X hesabından, 6 Haziran 2025 Cuma akşamı evinde elektrik çarpması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye mesajı yayınlandı. CHP'nin taziye mesajı şöyle:

"Büyük bir acı içindeyiz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız, kıymetli yol arkadaşımız Ferdi Zeyrek'i maalesef kaybettik. Onun emeği, mücadelesi ve Manisa'ya duyduğu sevda asla unutulmayacak. Ailesinin, sevenlerinin, Manisa'nın ve tüm örgütümüzün başı sağ olsun. Ferdi Başkanım, seni daima sevgiyle ve özlemle anacağız. Işıklar içinde uyu."