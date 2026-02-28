CHP'den Gözaltılara Sert Tepki - Son Dakika
Son Dakika Logo

CHP'den Gözaltılara Sert Tepki

28.02.2026 17:24
CHP'li Ecevit Keleş, Bolu'da 13 kişinin gözaltına alınmasını siyasi operasyon olarak nitelendirdi.

'BU SİYASİ BİR OPERASYONDUR'

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ecevit Keleş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte 13 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. CHP Bolu İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulunan Keleş, "Bu siyasi bir operasyondur. Bizler bu siyasi operasyonlara teslim olmayacağız. Şu an belediye başkanımız Tanju Özcan ile birlikte 4 belediye meclis üyemiz, 1 başkan yardımcımız ve "Bolu'yu Seviyorum Vakfı" yönetim kurulu başkanımız dahil olmak üzere 13 kişi gözaltında. Bu nasıl bir adalet anlayışıdır? Eğer millete güç gösterisi yaptığınızı sanıyorsanız bilin ki millet, kin ve kutuplaşma üzerine kurduğunuz bu siyaseti sandıkta tarihin tozlu sayfalarına gönderecek. Tanju Özcan ifadeye çağrılsa gitmeyecek miydi? Gereği neyse zaten yerine getirilecekti. Bilbordlara fatura karşılığı reklam vererek derin yoksulluk yaşayan ailelerimizin evlatlarına, yani öğrencilerimize burs verilmesi sizi niye rahatsız etti?" dedi

Vakfın tüm Bolu'yu kapsayan bir yardım kuruluşu olduğunu söyleyen Keleş, "Vakfın onur kurulunda farklı siyasi görüşlerden temsilciler, oda başkanları, iş insanları ve hayırseverler bulunmaktadır. Bu vakıf Bolu'nun ortak vicdanıdır. Bolu'daki birlik ve beraberlikten niye rahatsız oluyorsunuz?" diye konuştu.

CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ise "Belediye başkanımız Tanju Özcan ve 12 tane daha arkadaşımız hiçbir kaçma şüphesi yokken çağırdıklarında koşa koşa gidip ifadelerini verebilecek durumdayken maalesef sabaha karşı saat 6'da yuvalarından, evlatlarının yanlarından, ailelerinin yanlarından jandarma gözetimiyle gözaltına alınmış bulunmaktadır. Aslına bakarsanız bu bile yargının ne kadar siyasallaştırdığının tam bir somut örneğidir" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: DHA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
