CHP'den Halk TV Müdürü'ne Ziyaret

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker'i ziyaret etti. Taşçıer, ziyaretin ardından "Bu hukuksuzluklar gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışan gazetecilere yönelik bir operasyondur. Er ya da geç adalet yerini bulacak ve gerçeklerin ortaya çıkmasını engel olmaya çalışan bu zihniyette tarihin karanlık çöplüğünde zamanı geldiğinde yerini bulacak" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'dan oluşan CHP heyeti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker'i Ankara Adliyesi'nde ziyaret etti.

Ziyaret sonrası yapılan basın açıklamasında konuşan CHP'li Taşçıer şunları söyledi:

"Halk TV'nin Sorumlu Müdürü Serhan Asker'i ziyaret ettik. İfadesi alınmış. Morali gayet yerinde. Bütün bu baskılara rağmen bütün bu tehditlere rağmen halkın haber alma özgürlüğü için elinden gelen çabayı sarf eden, gerçekleri söyleme cesareti bulunan tüm gazeteciler gibi Serhan Asker'in de morali yerinde. Bütün bu baskıların kendilerini yıldırmayacağını çok net bir şekilde kendisi ifade ediyor. Biz biliyoruz ki bütün bu yapılan uygulamalar, bu hukuksuzluklar gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışan gazetecilere yönelik bir operasyondur. Her ne kadar Sayın Bakan, bunun gazetecilik faaliyeti için olmadığını ifade etse de Sayın Barış Pehlivan o telefonu bir gazeteci olarak açmıştır. Telefonu açan karşısındaki şahıs da kiminle konuştuğunu bilerek o telefona cevap vermiştir. Şunu ifade etmemiz gerekiyor ki ne bu yaptıkları baskı, gazetecilerin gerçekleri söyleme iradesinin önüne geçecektir ne de halkın özgürlük ve adalet talebine bir korku imparatorluğu gibi çökmeye çalışan bu anlayışa ortam sağlayacaktır. Biz inanıyoruz ki er ya da geç adalet yerini bulacak ve gerçeklerin ortaya çıkmasını engel olmaya çalışan bu zihniyette tarihin karanlık çöplüğünde zamanı geldiğinde yerini bulacak."

"Bu mücadeleyi hep beraber sürdüreceğiz"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, iktidarın toplumu susturmaya çalıştığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Halk TV ile dayanışma içerisindeyiz. Biliyoruz ki bu insanlar yapmış olduğu şey gazetecilik. Hem Barış Bey hem Serhan Bey hem Seda Hanım meslekleri gazetecilik başka bir iş yapmıyorlar. Başka bir işte uğraşmıyorlar. Sayın Bakan hakikaten bunun bir siyasi bir operasyon olduğunu itiraf etmiş oldu. Bu bir siyasi operasyondur. Yaptıkları iş gazetecilik ve maalesef bir toplum bütün kesimleri susturulmak isteniyor. Bir taraftan gazetecilere baskı yapılıyor. Bunların istediği şey toplumu susturmak, babaların çiftliği gibi yönetmek, sessiz konuşamayan bir toplum yaratmak. Ama herkes bilsin ki bizler CHP milletvekili olarak, halk olarak bu insanların yanındayız. Hepimiz Gezi'deydik. Gezi eylemine katılanların yanındayız. Bugün gazetecilik nedeniyle gözaltına alınan arkadaşlarımız da yanındayız. Kendilerinden utanmıyorlarsa Türkiye'den utansınlar. Yazıktır bu ülkenin bunca yıllık demokrasi emeğine yazıktır bu kadar mücadeleye. Türkiye tekrar aydınlık günlere kavuşacaktır. Bunlar insanlarımızı, basın mensuplarını susturmaya çalışan bir operasyondur. Sayın Bakan utanmadan itiraf ediyor, 'Emri ben verdim, bu gazetecilik faaliyet değildir' diyor ve siyasi bir karar olduğunu, siyasi bir dava olduğunu itiraf ediyor. Hep beraber sizlerin yanındayız. Halk TV'nin yanındayız. Bundan sonra da bu mücadeleyi hep beraber sürdüreceğiz."

"Hukuki değil tamamen siyasi bir soruşturma"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise soruşturmaya ilişkin yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Özgür basın demokratik toplumun temelidir. Demokratik bir toplumu arıyorsak bunun da yolu özgür basından geçer. Bu soruşturma hukuki bir soruşturma değil tamamen siyasi bir soruşturma. İntikam, korkutma bir sindirme politikası yapılıyor ve burada basın kriminalize ediliyor. Yani bir terör örgütü ile yan yana getiriliyor. Yani bu arkadaşlarımızı mesleği hepsi cebinde basın kartı var ve kaldı ki Barış Bey 22 yılda 5 sefer cezaevine girdi 5 sefer de çıktı. Basın ve aslında görevi siyasi iktidarları rahatsız edecek ve kamuoyunu doğru bilgilendirecek bilgileri vermeye ile ilgili yükümlülüğü var. Bu da Türk Ceza Kanunu 24. maddesi uyarınca görevinin ifası suç teşkil etmez. Basın suçlarından bu soruşturmanın yürütülmesi gerekirken basın suçlarından yürütülmüyor, terörle mücadele kapsamına alınmış yani telefon görüşmesi terörle mücadele kapsamında değildir. Kaldı ki aynı zamanda bilirkişi ilgili konuşma yine terör kapsamında değildir. Maalesef hukuk uygulanmıyor. Aslında bunu çaresi var. Bu iktidarı değiştirmekten geçer. Onun için bu baskıcı rejim bitecek. Ne diyoruz hep birlikte kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet."