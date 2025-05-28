CHP'den İmamoğlu İçin Yeni Kampanya

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP'nin Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlattığı ve 15 buçuk milyon imzaya ulaşılan kampanyasında yeni bir aşamaya geçildi. Kampanya artık CHP'nin 191 bin sandık sorumlusu ve 45 bin mahalle temsilcisi tarafından yürütülecek. Vatandaşın gelip imza verdiği uygulamanın yanına propaganda görevlisi gibi çalışacak 191 bin sorumluyu eklediklerini söyleyen CHP kurmayları, "Artık biz vatandaşın ayağına gideceğiz" dedi. İmamoğlu'nun afiş ve görsellerinin toplatılması talimatına karşılık İmamoğlu'nu daha görünür kılacaklarını söyleyen kurmaylar, görünürlüğü artıracak eylemlere devam edeceklerini söyleyerek "Onlar yasakladıkça tişörtlerini basarız, rozetini yaparız, pankartını asarız. İmamoğlu'nu her yerde görünür kılarız" ifadelerini kullandı.

İmza kampanyasında güncel sayı 15 buçuk milyon

CHP'nin seçim dönemi dışında da aktif olarak çalışarak seçmene ulaşması amaçlanan 45 bin mahalle temsilcisi ile 191 bin sandık sorumlusu belirlendi. CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlatılan imza kampanyasını, 191 bin sandık sorumlusu devam ettirecek. Güncel imza sayısının 15 buçuk milyon olduğu kampanyada, hedeflenen imza sayısı 28 milyon. İmza kampanyasını bugüne kadar belli noktalarda kurulan stantlarla, örgüt binalarındaki faaliyetlerle, miting alanlarındaki imza föyleriyle ve genel merkezden yürüttüklerini söyleyen CHP kurmayları, artık yeni oluşturulan örgütlenme modelinin kampanyayı devralacağını söyledi.

"Vatandaşın ayağına gideceğiz"

"Her mahallede sandık kurulu temsilcilerimiz var. Bu kişiler sadece seçim günü görev almayacak. Bizim kampanyalarımızda da aktif görev alacak. İlk olarak da imza kampanyasında çalışacaklar" ifadelerini kullanan kurmaylar, "Artık biz vatandaşın ayağına gideceğiz. İmamoğlu'na özgürlük için hedeflediğimiz 28 milyon imzayı mahalle temsilcilerimiz ve sandık sorumlularımız toplayacak. 191 bin sandık temsilcimizden her biri propaganda görevlisi gibi çalışacak" dedi.

İmamoğlu'nun görünür olması için eylemler sürecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ekrem İmamoğlu'nun afiş ve görsellerinin toplatılması talimatını değerlendiren kurmaylar, İmamoğlu'nu daha görünür kılacaklarını söyledi. Hafta sonu milletvekillerinin Boğaz Köprüsüne astığı "İmamoğlu'na özgürlük" pankartı gibi görünürlüğü artıracak eylemlere devam edeceklerini aktaran kurmaylar, "Onlar yasakladıkça tişörtlerini basarız, rozetini yaparız, pankartını asarız. İmamoğlu'nu her yerde görünür kılarız" dedi. Bu doğrultuda, CHP Genel Merkez binasına da "Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük" yazan bir pankart asıldı.

14 Haziran'da Bayburt mitingi

CHP Lideri Özel, 19 Mart sürecinden bu yana her hafta sonu Türkiye'nin bir ilinde gerçekleşen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitinglerin bu hafta sonu iki ilde birden düzenleneceğini söyledi. Buna göre Özel, 31 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te Düzce Anıtpark Meydanı'nda; 1 Haziran Pazar günü saat 18.00'de ise Antalya Kepez Turgut Özal Kapalı Spor Salonu önünde vatandaşlarla buluşacak.

Edinilen bilgiye göre bayram haftasında miting düzenlemeyecek olan CHP, bayramdan sonra miting programına kaldığı yerden devam edecek. CHP kurmayları, 14 Haziran Cumartesi günü Bayburt'ta düzenlenecek mitingin hazırlıklarına başlandığını söyledi.

Asgari ücret turu yarın başlıyor

CHP, asgari ücrete ara zam talebiyle işçi ve işveren sendikalarını ziyaret edecek. Yarın İstanbul'da DİSK ve TİSK ile başlayacak görüşmeler, cuma günü Ankara'da HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile devam edecek. Görüşmeler sonunda belirlenecek ara zam teklifi ise haziran ayı ortasında kamuoyuna duyurulacak.

TÜİK'in en pembe tablosuna göre bile 22 bin 104 liralık asgari ücretin 19 bin lira seviyesine gerilediğine dikkati çeken kurmaylar, "Asgari ücret açlık sınırının 5 bin lira gerisinde kaldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı çok antidemokratik. Bütün tarafların bir arada olduğu bir komisyon öneriyoruz. Biz CHP olarak bu bir aradalığı konunun tüm taraflarını ziyaret ederek sağlayacağız. Bir ara zam gerekiyor ama sadece işçi için değil, işverenin yükünü de alacak bir formül geliştirmek lazım. Ocak ayında işverene 6 bin lira teşvik önerisinde bulunmuştuk, bunu güncelleyeceğiz. Teklifimizi buna göre hazırlayacağız. Haziran ortasında bir tutar telaffuz edeceğiz" dedi. Tutar belirlendikten sonra bu rakam için bastıracaklarını söyleyen kurmaylar, gerekirse asgari ücrete ara zam talebiyle mitingler düzenleyeceklerini söyledi.