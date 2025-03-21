CHP'den İmamoğlu'na Gözaltı Sonrası Bant Daraltması Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den İmamoğlu'na Gözaltı Sonrası Bant Daraltması Tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, İstanbul'da uygulanan bant daraltmasının interneti yavaşlatarak neyi çözdüğünü sordu. Karasu, bu afetin sosyal medya ve birçok sektördeki olumsuz etkilerini vurguladı.

21.03.2025 13:02  Güncelleme: 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gözaltı kararı verilmesinin ardından özellikle İstanbul genelinde bant daraltılmasını Meclis gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Karasu, "Bant daraltarak, interneti yavaşlatarak neyi çözüyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, son yıllarda çeşitli olaylarda iktidar tarafından sosyal medya kullanımının kısıtlanması ve bant daraltılmasını Meclis gündemine taşıdı. Karasu, şunları kaydetti:

"İktidarın her toplumsal olay veya duyarlılığın arttığı dönemlerde uygulamaya soktuğu bant daraltılması girişimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) soruşturma ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gözaltı kararı verilmesinin ardından özellikle İstanbul genelinde devreye sokuldu. Vatandaşlar, sosyal medya mecralarında erişim sorunu yaşarken, sağlık başta olmak üzere eğitim, sanayi, bankacılık gibi pek çok sektörü olumsuz etkiledi. Instagram, X, Facebook, WhatsApp başta olmak üzere sosyal ağlara bant daraltması uygulanması nedeniyle vatandaşlar haberleşmede de zorluklar yaşarken, eğitim araştırma hastaneleri başta olmak üzere ASM'ler, eczaneler ve sağlık kurumlarının kısıtlamadan olumsuz etkilendi. Bant daraltarak, interneti yavaşlatarak neyi çözüyorsunuz?"

Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesinde şu sorulara yer verdi:

19 Mart 2025 tarihinde sosyal medya için bant daraltma uygulaması hangi kurum tarafından faaliyete geçirilmiştir, bu konuda bir mahkeme kararı var mıdır?

Bant daraltma uygulaması hangi amaçlar doğrultusunda uygulanmıştır? Sosyal medyada veri akışını engellemenin tarafınızdan değerlendirilen faydaları nelerdir? Söz konusu amaçlara uygulama sonucunda ulaşılmış mıdır?

Uygulama konusunda herhangi bir açıklama yapılmış mıdır? Yapılmamış ise duyuru yapılmadan uygulanmasının gerekçesi nedir?

Bant daraltma uygulamalarında sosyal ağ hizmeti veren yetkilileri ile herhangi bir görüşme gerçekleştirilmekte midir? Gerçekleştiriliyor ise bu görüşmeler hangi kurum yetkilileri ile hangi tarihte gerçekleştirilmiş, hangi kararlar alınmıştır?

Bant daraltma uygulamasının düşünce, ifade ve haber özgürlüğüne aykırı olması sebebiyle konuya ilişkin herhangi bir resmi süreç başlatılması düşünülmekte midir?"

Kaynak: ANKA

Sosyal Medya, Ulaş Karasu, Teknoloji, İstanbul, Politika, Güncel, Karasu, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den İmamoğlu'na Gözaltı Sonrası Bant Daraltması Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aralarında Vincic de var Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu Aralarında Vincic de var! Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu
İstanbul Barosu’nun başkan ve yöneticileri görevden alındı İstanbul Barosu'nun başkan ve yöneticileri görevden alındı
La Liga’da güncelleme var İşte Arda Güler’in piyasa değeri La Liga'da güncelleme var! İşte Arda Güler'in piyasa değeri
Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
MHP’li Yönter’den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin MHP'li Yönter'den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin
DMM, “RTÜK’ten kanallara taraflı ceza“ iddiasını yalanladı DMM, "RTÜK'ten kanallara taraflı ceza" iddiasını yalanladı
2025’te bir ilki yaşayacak Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek 2025'te bir ilki yaşayacak! Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek
Taksim’e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi
Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti

15:58 Hangi ilde hangi parti birinci İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar
15:27 Başsavcılıktan Özgür Özel’in İddialarına Yalanlama: Haydanlı Hala Gözaltında Başsavcılıktan Özgür Özel'in İddialarına Yalanlama: Haydanlı Hala Gözaltında
15:11 Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti
15:01 Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
20:45 Taksim’e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi
20:41 2025’te bir ilki yaşayacak Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek 2025'te bir ilki yaşayacak! Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek
20:17 DMM, “RTÜK’ten kanallara taraflı ceza“ iddiasını yalanladı DMM, "RTÜK'ten kanallara taraflı ceza" iddiasını yalanladı
19:55 MHP’li Yönter’den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin MHP'li Yönter'den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin
19:36 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
19:24 La Liga’da güncelleme var İşte Arda Güler’in piyasa değeri La Liga'da güncelleme var! İşte Arda Güler'in piyasa değeri
19:04 İstanbul Barosu’nun başkan ve yöneticileri görevden alındı İstanbul Barosu'nun başkan ve yöneticileri görevden alındı
19:03 Aralarında Vincic de var Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu Aralarında Vincic de var! Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 16:34:53. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'den İmamoğlu'na Gözaltı Sonrası Bant Daraltması Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement