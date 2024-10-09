CHP'den 'İnceller' için Araştırma Önergesi - Son Dakika
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CHP'den 'İnceller' için Araştırma Önergesi

CHP'li Seyit Torun, İstanbul'da gerçekleşen cinayet sonrası 'incel' gruplarını araştırmak için önerge verdi.

09.10.2024 10:41
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(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, İstanbul'da İkbal Uzuner ve Ayşegül Halil'in Semih Çelik tarafından katledilmesinin ardından gündeme gelen "inceller" ile ilgili araştırma önergesi verdi. Torun, "Söz konusu suç makinalarının Türkiye'de nasıl zemin bulabildiği, nasıl kolaylıkla örgütlenebildiği ve suç işleyebildiği anlaşılmalı, suçun ortaya çıkmadan önce önlenmesi için çalışmalar yürütülmelidir" dedi.

CHP'li Torun, TBMM Başkanlığı'na verdiği araştırma önergesinde; katilin bağlantılı olduğu kadın düşmanı nefret gruplarının TBMM bünyesinde kurulacak bir komisyon ile araştırılmasını istedi. Söz konusu grupların İngilizce 'incel' olarak kısaltılan 'Involuntary Celibate' olarak adlandırılan ve Türkçeye 'istemsiz bekar' olarak çevrildiğini belirten Torun, batı toplumlarının 90'lı yıllardan beri tartıştığı incellerin teknolojik imkanların artışının verdiği kolaylıklarla Türkiye'de de örgütlenmeye başladıklarına dikkat çekti.

Incel gruplarının dünya genelinde gerçekleştirdikleri şiddet olaylarının artarak devam ettiğinin altını çizen Torun, 'istemsiz bekarlık' adı altında oluşturulan suç ağlarının internet üzerinden örgütlendiğini, özellikle 'Dark Web' olarak adlandırılan karanlık ağ içerisinde büyüdüklerini belirtti. Torun, verdiği araştırma önergesinde "Söz konusu suç makinalarının Türkiye'de nasıl zemin bulabildiği, nasıl kolaylıkla örgütlenebildiği ve suç işleyebildiği anlaşılmalı, suçun ortaya çıkmadan önce önlenmesi için çalışmalar yürütülmelidir" dedi.

Torun, Türkiye'deki incel yapılanmalarının kökenlerinin ve gelişimlerinin araştırılması, ülkede yaygınlaşan nefret suçlarının önüne geçilmesi ve gençliğimizin suç yapılarından korunması amacıyla verdiği araştırma önergesine ilişkin yaptığı açıklamada, TBMM'nin suç yapılanmalarına karşı mücadelede aktif görev almasının zorunlu olduğuna değindi. Torun, Türkiye'yi esir alan ekonomik ve sosyal buhranın özellikle gençlerde umutsuzluk ve geleceksizlik psikolojisi yarattığını, çocukların bu olumsuz koşullar içerisinde daha fazla korunmaya ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

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