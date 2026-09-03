CHP\'den istifa eden 4 Üsküdar meclis üyesi AK Parti saflarına katıldı

(İSTANBUL) - AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, CHP'den istifa eden Üsküdar Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta'nın partisine katıldığını açıkladı.

Sarıcaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Üsküdar için yeni bir başlangıca, büyüyen bir birlikteliğe hep birlikte şahitlik ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden kıymetli meclis üyelerimiz Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta, AK Parti ailemize katıldı. Üsküdar'a olan aşkımız ve bu güzel şehre hizmet etme arzumuzla çıktığımız bu yolda, artık daha kalabalık, daha güçlü ve daha kararlıyız" ifadesini kullandı.