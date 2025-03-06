CHP'den İstismar İddiasına Soruşturma Teklifi - Son Dakika
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CHP'den İstismar İddiasına Soruşturma Teklifi

CHP'li Özçağdaş, Uygur İlim Vakfı'nda cinsel istismar iddialarını Meclis'e taşıdı, soru önergesi verdi.

06.03.2025 12:17
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İstanbul'da Uygur İlim Marifet Vakfı'na bağlı bir okulda 7 çocuğun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Bu konuda Bakanlığınız tarafından açılmış bir soruşturma var mıdır? Var ise sorumluları hakkında ne tür yaptırımlar uygulanmıştır" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Silivri'de bulunan Uygur İlim Marifet Vakfı'na bağlı Oku Uygur Bilig Yurdu Etüt Merkezi'nde 2023 yılında yaşları 4 ile 12 arasında değişen 7 çocuğun cinsel istismara uğradığı iddialarını  Meclis gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Özçağdaş, 9 Ocak 2025 tarihinde Silivri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmada şüpheli Ahmet Kader'in tutukluluğunun devamına karar verildiğini hatırlatarak şu soruları yöneltti:

"Sorumlular hakkında ne tür yaptırımlar uygulandı?"

"Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri Uygur İlim Marifet Vakfı'na bağlı Oku Uygur Bilig Yurdu Etüt Merkezi'nde çocuklarımıza yönelik yaşanan cinsel istismar vakasından haberdar mıdır? Bu konuda Bakanlığınız tarafından açılmış bir soruşturma var mıdır? Var ise sorumluları hakkında ne tür yaptırımlar uygulanmıştır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istismara uğrayan çocuklarımıza hukuksal-psikolojik-pedagojik destek sağlanmış mıdır? Soru önergesine konu olan, Uygur İlim Marifet Vakfı'na bağlı bu etüt merkezi hangi tarihte açılmıştır? Milli Eğitim Bakanlığı'nın etüt merkezinin açılışına ilişkin onayı bulunmakta mıdır? Etüt merkezi hala faaliyette midir?

Uygur İlim Marifet Vakfı'na bağlı etüt merkezi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hangi tarihlerde denetlenmiştir? Uygur İlim Marifet Vakfı'na bağlı etüt merkezinde kaç kişi çalışmaktadır? Çalışanların görevleri ve eğitimleri nedir? Tutuklu Ahmet Kader'in etüt merkezindeki görevi nedir?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den İstismar İddiasına Soruşturma Teklifi - Son Dakika

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