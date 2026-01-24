Seda Kaya Ösen: "Miras Sadece Korunacak Bir Taş Değil, Yaşanacak Bir Zemindir" - Son Dakika
Seda Kaya Ösen: "Miras Sadece Korunacak Bir Taş Değil, Yaşanacak Bir Zemindir"

24.01.2026 17:17  Güncelleme: 20:19
CHP Kültür ve Turizm Politika Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen, İzmir'deki tarihi binaların İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp Vakıflara devredilmesine tepki gösterdi. Ösen, bu eylemi halk düşmanlığı olarak nitelendirdi ve binaların halkın hizmetine sunulmasının önemini vurguladı.

(ANKARA) - CHP'nin Kültür ve Turizm Politika Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen, Halkapınar'daki Meslek Fabrikası, Tepecik'teki eski Gasilhane ve Kemeraltı'ndaki Egemenlik Binası'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflara devrilmesine tepki göstererek, "Kültür ancak gündelik yaşamın bir parçası haline geldiğinde eşitleyici ve dönüştürücü bir güce kavuşur. Miras sadece korunacak bir taş değil, yaşanacak bir zemindir. Tek amacı tarihi ve kültürel mirası yaşatırken vatandaşın hizmetine sunulan bu binalara işgalcisiniz denilerek el koymak, muhalefet belediyesine değil, halka düşmanlık etmektir" dedi.

CHP'nin Kültür ve Turizm Politika Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen, Halkapınar'daki Meslek Fabrikası, Tepecik'teki eski Gasilhane ve Kemeraltı'ndaki Egemenlik Binası'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflara devrilmesine tepki gösterdi. Ösen, yaptığı yazılı açıklamada "Bu alanlar İzmir için yalnızca korunması gereken taş yapılar değil aynı zamanda halkın kullanımında olan endüstriyel kültür mirası. Bu mirasa, işgalcisiniz denilerek denilerek boşaltın talimatı verilmesi başlı başına halk düşmanlığı" dedi.

Ösen, şunları kaydetti:

"Halkapınar'da bulunan Meslek Fabrikası 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başında inşa edilen bir endüstriyel miras örneğidir. Bu tarihi yapı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçtikten sonra bir süre bir süre ekmek fabrikası olarak işletilirken, bir süre de Devlet Güvenlik Mahkemesi olarak kullanılmıştır. Önceki dönem Belediye Başkanlarımızdan Aziz Kocaoğlu döneminde kapsamlı bir restorasyon çalışması yapılmış ve 10,5 milyon liralık yatırımla 2016 yılında Meslek Fabrikası'na dönüştürülmüştür. Burada İzmir'in ekonomik kalkınması ve istihdama katkı sağlamak amacıyla çeşitli kurslar veriliyor. Yani bu bina sadece bir taş yapı olarak korunmuyor aynı zamanda İzmirlinin burada mesleki eğitim alması sağlanıyor. Yıllar sonra buldukları bir tapu senedi ile uranın el değiştirmesi demek vatandaşın bu hizmetlerden faydalanamaması demek.

"Tarihi bina belediye hizmet birimlerinin faaliyet gösterdiği önemli bir alan olarak kullanılmaktadır"

Bir diğer önemli yapı ise Tepecik'teki eski Gasilhane yine bilindiği üzere Eşrefpaşa Hastanesinin ek hizmet binası olarak kullanılıyor. Neden ek hizmet binası olarak kullanılıyor? Çünkü 2020 İzmir depreminde ameliyathane ve doğumhanenin bulunduğu bina hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Yeni binanın yapılması zaman alacağı için vatandaş, hizmet almaya devam etsin diye buradaki alanlar ek hizmet binası ve rezerv alan olarak hastanenin kullanımına sunuldu.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki yapı 1891'de belediye hizmet binası olarak kullanıma açıldı. 2006 yılında bu binanın zemin katına Çetin Emeç Sanat Galerisi taşındı, birinci katı ise belediye birimlerince kullanılıyordu. 2020 İzmir depreminde Konak Meydanı'ndaki Belediye binasının hasar görmesi sonucu başkanlık ve genel sekreterlik birimleri de mecburen buraya taşında. Ardından bina içerisinde Çetin Emeç Basın Salonu hizmete alındı. Tarihi bina belediye hizmet birimlerinin faaliyet gösterdiği önemli bir alan olarak kullanılmaktadır.

"Kültür ancak gündelik yaşamın bir parçası haline geldiğinde eşitleyici ve dönüştürücü bir güce kavuşur"

Yani bu binalarda bir yandan tarihi doku korunurken diğer yandan vatandaşın hizmeti için kullanılmaktadır. CHP olarak biz zaten insanların para harcamadan, güvenli ve nitelikli kamusal mekanlarda vakit geçirebildiği aynı zamanda öğrenebildiği ve sosyalleşebildiği alanlar hedefliyoruz. Kültür ancak gündelik yaşamın bir parçası haline geldiğinde eşitleyici ve dönüştürücü bir güce kavuşur. Miras sadece korunacak bir taş değil, yaşanacak bir zemindir. Tek amacı tarihi ve kültürel mirası yaşatırken vatandaşın hizmetine sunulan bu binalara işgalcisiniz denilerek el koymak, muhalefet belediyesine değil, halka düşmanlık etmektir."

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seda Kaya Ösen, Yerel Yönetim, Politika, Turizm, Kültür, Güncel, İzmir, Miras, Son Dakika

