CHP'den kademeli emeklilik çağrısı - Son Dakika
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CHP'den kademeli emeklilik çağrısı

CHP\'den kademeli emeklilik çağrısı
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CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Emeklilikte Adalet Derneği Başkanı Mihriban Uğurlu ile düzenlediği basın toplantısında kademeli emeklilik talebine destek verdi. Uğurlu, 8 Eylül 1999 sonrası işe girenlerin bir günlük farkla 17-20 yıl mağdur edildiğini belirterek adil bir kademe istedi.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Başkanı Mihriban Uğurlu ile basın toplantısı düzenleyerek desteklerini iletti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Gürsel Tekin, 12 Eylül 1980 darbesinin 46'ncı yılı olduğunu hatırlatarak, "Türkiye'nin kurucu iradesi CHP'nin 1919 yılından itibaren biriktirmiş olduğu arşivleri yakıldı, yıkıldı ve bir tarih yok edildi. Maalesef çok büyük acılarla ülkemiz karşı karşıya kaldı ve büyük bedeller ödedik. Yaşasın özgürlük, yaşasın demokrasi diyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili verilen mücadelede büyük sonuç alındığını belirten Tekin, şunları söyledi:

"Bu sonuçta da CHP Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok büyük katkılarının olduğunu da ifade etmek istiyorum. Bağkurlularla ilgili, staj ve çıraklık meselesi ile ilgili, emeklilerle ilgili... Emeklilerin bugün gerçekten bir sefalet ücretiyle karşı karşıya olduklarını hepimiz biliyoruz, çalışma yaşamı ile ilgili CHP Genel Merkezi'nde önemli çalışmalar var. 5 milyon vatandaşımız mağduriyeti varsa bu mağduriyeti çözecek mekanizma siyasi mekanizmalardır. Bunun için 5 milyon olmanıza gerek yok; bin kişi bile olsa, bir kişi bile olsa, bir mağduriyet varsa, bir haksızlık, bir hukuksuzluk varsa bunun mutlaka çözüme kavuşması lazım. Çözüme kavuşması konusunda sonuna kadar yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tabii ki biz siyasi partiler olarak bu haklı eyleminizde yanınızda olacağız ama 5 milyon mağduriyetin olduğu yerde de sesinizin gür çıkması lazım. Hiçbir şeyden korkmayın. Haklı olduğunuz yerde asla korkunuz olmayacak. Şu olur da böyle olur da hakkımızda dava açılır da... Açılsın. Hangi davayı açarlarsa açsınlar, yeter ki siz hakkınıza, hukukunuza sahip çıkın."

"KADEME İSTİYORUZ"

EMADDER Başkanı Mihriban Uğurlu da şunları dile getirdi:

"EYT mücadelesini ve çözümünü takdir ediyoruz ancak EYT'nin hemen arkasından milyonlarca insan için yeni bir adaletsizlik oluşmuştur. 8 Eylül 1999 ile 9 Eylül 1999 arasındaki yalnızca bir günlük fark bugün 17-20 yıla kadar uzamıştır. Biz EYT'lilerle aynı koşullarda emekli olmak istemiyoruz. Biz erken emekli de olmak istemiyoruz. Biz sadece 8 Eylül'den sonra işe girenlerin adil, adaletli, makul, ölçülü bir kademe ile sisteme dahil edilmesini istiyoruz. Bugün ülkemizde gelinen noktada 8 Eylül 1999 öncesi işe girişlilerde kadınlarda 38, erkeklerde 43 yaş emekliliğe hak kazandı ama bir gün sonra işe girdiğinizde kadın için 58, erkek için 60 yaş emekliliğine mahküm ediliyorsunuz, yani tabiri caizse mezarda emekliliğe. Sabah vardiyasında işe giren 43 yaşında, akşam vardiyasında işe giren 60 yaşında emekli.

"İMTİYAZ İSTEMİYORUZ"

Bu ülkede 50-54 yaşında torun sahibi kadınlar daha 10 sene çalışacakken 43 yaşındaki erkeklerin emekli olması kabul edilemez. Dün EYT için 'loading' denildiyse bugün de kademeli emeklilik için 'loading' denilmesini istiyoruz. CHP, yıllarca EYT mücadelesinin en güçlü siyasi savunucularından biri oldu. Bugün de aynı siyasi iradeden kademeli emeklilik için 'loading' demesini istiyoruz. Açıkçası bizler ayrıcalık istemiyoruz. Sosyal yardım, sadaka, lütuf istemiyoruz. Bizler devletimize, hükümetimize prim ödemiş, 27 senedir bilfiil çalışan, alın teriyle çalışan emekçileriz. Biz siyasi bir imtiyaz istemiyoruz. Bu mesele tüm ülkenin meselesidir. Bu mesele adalet meselesidir ve siyaset üstüdür."

Konuşmaların ardından Gürsel Tekin, CHP'ye yeni katılanlara rozetlerini takdim etti.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gürsel Tekin, İstanbul, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den kademeli emeklilik çağrısı - Son Dakika

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