CHP'den Kayyum Atamalarına Sert Tepki

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Karasu, "Kayyumlarla enflasyonu kapatmaya çalışan AKP'nin ne kayyumuna ne de vatandaşlarımızı sürüklediği açlık ve yoksulluğa asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Karasu, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Halkın iradesine pranga vuran, vatandaşın cebine el atan iktidar için yolun sonu geldi. Mutfakta yangın var; ENAG'a göre enflasyon aylık yüzde 5,57, yıllık yüzde 89,77 arttı. Ülke sorunlarına çözüm üretemeyen AKP, çözümü gündem değiştirme ve gerilimde buluyor. Kayyumlarla enflasyonu kapatmaya çalışan AKP'nin ne kayyumuna ne de vatandaşlarımızı sürüklediği açlık ve yoksulluğa asla izin vermeyeceğiz."