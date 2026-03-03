CHP'den KKTC için Acil Önlemler Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den KKTC için Acil Önlemler Çağrısı

03.03.2026 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yankı Bağcıoğlu, Türkiye'nin KKTC'nin bekası için acil önlemler alması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) -  CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarından Türkiye'nin çıkarması gereken dersler olduğunu belirterek, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bekası şu anda birinci önceliğimiz olmalı" dedi. Deniz ticareti ve kriz yönetiminin önemli olduğunu kaydeden Bağcıoğlu, "Dost ateşi, karşılıklı müdahale gibi konular işin içine girince sadece hava savunma sistemi veya hava gücüne sahip olmanın değil, hava sahası kontrolü, yönetimi ve karşılıklı müdahale usullerinin de geliştirilmesi ihtiyacı ortaya konuyor" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıların dördüncü gününde olduğunu belirterek, gelişmelerin bölgesel istikrarı tehdit etmeye devam ettiğini kaydetti.

Bağcıoğlu, "Buradan Türkiye için alınacak dersler esasında ana hatlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bekası şu anda birinci önceliğimiz olmalı" ifadelerini kullandı.

KKTC'ye yönelik olası risklere dikkati çeken Bağcıoğlu, bu kapsamda askeri önlemlerin artırılması gerektiğini vurguladı. Bağcıoğlu, "Bölgede örneğin Yunanistan'ın yaptığı gibi hava savunma kabiliyetli fırkateynlerimizin ve hava gayretinin Kıbrıs Adası'nda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konuşlandırılması acil bir beka sorunu ve ihtiyaç" dedi.

"Türkiye bağlantılı ve Türk bayraklı ticaret gemilerine gerekli uyarılar zamanında iletilmeli"

Deniz ticareti ve kriz yönetimine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bağcıoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından özellikle kriz bölgesindeki, çatışma bölgesindeki Türkiye bağlantılı ve Türk bayraklı ticaret gemilerinin takibi ve gerekli uyarıların zamanında iletilmesi. Hürmüz Boğazı'ndaki tehditlerin artmasını müteakip 13 veya 14 saat sonra bir uyarının yapılması bu konunun biraz daha ciddiye alınması gerektiğini gösteriyor" diye konuştu.

Savunma sanayisi açısından çıkarılması gereken derslere de işaret eden Bağcıoğlu, "Savunma sanayi açısından alınması gereken dersler ise ilk 4 gün sonunda TF-2000 hava savunma harbi muhribine ihtiyacın ne kadar önemli olduğunu, bu sürecin geciktirilmesinin milli güvenliğimizi nasıl olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı. Bağcıoğlu, şöyle konuştu:

"Dost ateşi, karşılıklı müdahale gibi konular işin içine girince sadece hava savunma sistemi veya hava gücüne sahip olmanın değil, hava sahası kontrolü, yönetimi ve karşılıklı müdahale usullerinin de geliştirilmesi ihtiyacı ortaya konuyor. Dolayısıyla şu aşamada alınacak acil tedbirlerin yanında hava gücü ve hava savunma sistemlerimizin geliştirilmesi, TF-2000 projesinin de süratle tüm bileşenleriyle, silahlarıyla, sensörleriyle realize edilmesi milli güvenlik açısından önemli bir ihtiyaç."

Kaynak: ANKA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yankı Bağcıoğlu, Dış Politika, Güvenlik, Savunma, Türkiye, İsrail, Kıbrıs, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den KKTC için Acil Önlemler Çağrısı - Son Dakika

Vatandaşın isyanına kulak verildi Yüzde 20 artış yapılacak Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
Beşiktaş’tan Altay Bombası Beşiktaş'tan Altay Bombası
Bakan Uraloğlu’ndan uçuş iptalleri açıklaması Tarihler uzatıldı Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması! Tarihler uzatıldı
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail’in bu savaşı kazanması çok zor Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler
Nihat Kahveci’den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler

12:11
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçarak oraya sığındı
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:20
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 12:20:43. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'den KKTC için Acil Önlemler Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.