CHP'den Kömürlü Santrale Soru Önergesi

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(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Bursa Kozağacı Vadisi'nde yapılması planlanan kömürlü termik santral projesine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a soru önergesi verdi. Pala, "İklim kriziyle boğuştuğumuz bu dönemde, kömür kullanımına dayalı projelere onay vermek, hem Paris İklim Anlaşması hedefleriyle hem de halkın geleceğiyle çelişiyor" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Bursa'nın Keles ilçesi Kozağacı Vadisi'nde yapılması planlanan kömürlü termik santral projesine yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Daha önce 2006 ve 2012 yıllarında halkın tepkisi sayesinde durdurulan benzer projelerin bu kez tekrar gündeme gelmesinin Bursa'nın dağ ilçelerinde kaygı ve tedirginlik yarattığını vurgulayan Pala, önergesinde şunları kaydetti:

"Tüm dünyada kömürlü termik santraller iklim krizi ve yarattığı yüksek kirlilikler nedeniyle terk edilirken, biz Bursa'da Kozağacı Vadisi'ndeki verimli tarım arazilerinde hala fosil yakıta dayalı bir projeyi konuşuyoruz. Bu tam bir geri adım. Ülkemizde yeni kömürlü termik santral inşa etmenin ne ekolojik, ne ekonomik, ne de stratejik bir mantığı var. Hele ki Bursa'nın tarım merkezlerinden biri olan Keles Kozağacı Vadisi'nde böyle bir projede ısrar etmek büyük bir hatadır.

Kömürlü termik santral, sadece hava kirliliği yaratmaz; asit yağmurları, yeraltı ve yüzey sularının kirlenmesi, toprak verimliliğinin düşmesi gibi orta ve uzun vadeli tehditleri de beraberinde getirir. Burada tarım, birçok ailenin temel geçim kaynağı. Proje hayata geçerse, bölgedeki mahsulün kalitesi ve pazar değeri düşecek, yerel ekonomi ağır zarar görecektir. O dönemde bile bölgedeki mahalleler organize olmuş, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ciddi bir farkındalık yaratmışlardı. Şimdi aynı senaryoyu tekrar dayatmanın bir mantığı yok. Çünkü kömürlü termik santraller halk sağlığını tehdit etmesinin yanı sıra tarım ve hayvancılığı olumsuz etkilediği de bilinen, bugün iklim krizi nedeniyle küresel boyutta çok daha büyük eleştirilerin odağında olan projelerdir.

"Böyle bir projeyi dayatmak, halkın sağlığını riske atar"

İklim kriziyle boğuştuğumuz bu dönemde, kömür kullanımına dayalı projelere onay vermek, hem Paris İklim Anlaşması hedefleriyle hem de halkın geleceğiyle çelişiyor. Santralin işletmeye alınması durumunda, bölgenin karbon salımı ciddi boyutlara ulaşacak. Böyle bir projeyi dayatmak, halkın sağlığını riske atar. Üstelik bölgede 17 mahallenin yanı sıra, yoğun tarımsal nüfus da var; insanlar hem kirli havayı soluyacak hem de santralin atıklarıyla kirlenen yeraltı sularını kullanmak zorunda kalacak.

"Hem ekonomik hem de çevresel açıdan kabul edilebilir bir politika değil"

Fosil yakıtlara bağımlı kalmaktan uzaklaşmak gerekiyor. Dünya genelinde kömür santralleri kapanıyor veya kapanma takvimi açıklanıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümeti ise yeni kömürlü termik santraller inşa etmeye çalışıyor. Bu durum hem ekonomik hem de çevresel açıdan kabul edilebilir bir politika değil.

"Bu şekilde bir yatırım yapmak 21. yüzyılın gerçeklerine aykırı"

ÇED raporu vb. yasal prosedürleri yürütmek yeterli değil; asıl konu, bu projeden tamamen vazgeçilmesidir. Hükümetin sadece 'ÇED yapıyoruz' demesi, projenin çevresel ve toplumsal yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmaz. Uluslararası düzeyde artık kömürlü santrallerin devri kapandı. Bursa'nın dağ ilçelerinde kalkıp bu şekilde bir yatırım yapmak 21. yüzyılın gerçeklerine aykırı.

Bakanlık bu kez de halkın itirazlarını göz ardı ederse, mahkeme kapıları yine çalınacaktır. Bu dayanaksız yatırımlar, sonraki aşamalarda ülkemiz için gereksiz maliyet ve zaman kaybına yol açıyor. Hukuki süreçlerden ders alınmayacaksa, ülke kaynakları boşuna harcanmış olur. Bursa halkı, Kozağacı Vadisi ve 17 mahallenin kıymetli tarım arazilerini korumak için daha önce iki kez sesini yükseltti ve başarısını gösterdi. Umarım bakanlık halkın itiyaçları ve çağın gerekleriyle inatlaşmayı bırakıp projenin iptali yönünde adım atar."

Pala, Bakan Kurum'a şu soruları yöneltti:

"Bakanlığınızın ülkemizin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Paris İklim Anlaşmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmek üzere 2025 yılında uygulamaya koyacağı eylem planı nedir?

Bakanlığınızın ülkemizde yeni kömürlü termik santral yapılmasına ilişkin tutumu nedir?

Bakanlığınıza, Türkiye'nin herhangi bir yerinde yeni kömürlü termik santral yapılmasına ilişkin kaç projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yapılmıştır?

Kamuoyuna açıklanan bilgilere göre. Bursa'da 'Keleş Kozağacı Vadisi' olarak bilinen ve yoğun tarımsal faaliyetlerin (özellikle kiraz ve ceviz yetiştiriciliğinin) yürütüldüğü 17 mahalleyi etkileyecek nitelikte bir kömürlü termik santral projesi gündemdedir. Bölgede 2006 ve 2012 yıllarında benzer girişimlerin halkın yoğun tepkisi sonucunda durdurulduğu bilinmektedir. Söz konusu projenin yeniden gündeme gelmesi, bölge halkında ciddi kaygı ve tedirginlik yaratmıştır. Bölgede yaşayanların sağlığının olumsuz etkileneceği, halkın tarımdan elde ettiği gelirlerin tehlikeye gireceği, yeraltı ve yüzey sularının kirleneceği, hava kalitesinin bozulacağı ve tarımsal arazilerin kalıcı hasar göreceği yönünde endişeler söz konusudur. Keleş ilçesinde kurulması planlandığı iddia edilen kömürlü termik santral projesi kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa, süreç ÇED'in hangi aşamasındadır?"