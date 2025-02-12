CHP'den Kömürlü Santrale Soru Önergesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den Kömürlü Santrale Soru Önergesi

CHP'li Pala, Bursa'daki kömürlü termik santral projesine ilişkin bakanlığa soru önergesi verdi.

12.02.2025 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Bursa Kozağacı Vadisi'nde yapılması planlanan kömürlü termik santral projesine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a soru önergesi verdi. Pala, "İklim kriziyle boğuştuğumuz bu dönemde, kömür kullanımına dayalı projelere onay vermek, hem Paris İklim Anlaşması hedefleriyle hem de halkın geleceğiyle çelişiyor" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Bursa'nın Keles ilçesi Kozağacı Vadisi'nde yapılması planlanan kömürlü termik santral projesine yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Daha önce 2006 ve 2012 yıllarında halkın tepkisi sayesinde durdurulan benzer projelerin bu kez tekrar gündeme gelmesinin Bursa'nın dağ ilçelerinde kaygı ve tedirginlik yarattığını vurgulayan Pala, önergesinde şunları kaydetti:

"Tüm dünyada kömürlü termik santraller iklim krizi ve yarattığı yüksek kirlilikler nedeniyle terk edilirken, biz Bursa'da Kozağacı Vadisi'ndeki verimli tarım arazilerinde hala fosil yakıta dayalı bir projeyi konuşuyoruz. Bu tam bir geri adım. Ülkemizde yeni kömürlü termik santral inşa etmenin ne ekolojik, ne ekonomik, ne de stratejik bir mantığı var. Hele ki Bursa'nın tarım merkezlerinden biri olan Keles Kozağacı Vadisi'nde böyle bir projede ısrar etmek büyük bir hatadır.

Kömürlü termik santral, sadece hava kirliliği yaratmaz; asit yağmurları, yeraltı ve yüzey sularının kirlenmesi, toprak verimliliğinin düşmesi gibi orta ve uzun vadeli tehditleri de beraberinde getirir. Burada tarım, birçok ailenin temel geçim kaynağı. Proje hayata geçerse, bölgedeki mahsulün kalitesi ve pazar değeri düşecek, yerel ekonomi ağır zarar görecektir. O dönemde bile bölgedeki mahalleler organize olmuş, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ciddi bir farkındalık yaratmışlardı. Şimdi aynı senaryoyu tekrar dayatmanın bir mantığı yok. Çünkü kömürlü termik santraller halk sağlığını tehdit etmesinin yanı sıra tarım ve hayvancılığı olumsuz etkilediği de bilinen, bugün iklim krizi nedeniyle küresel boyutta çok daha büyük eleştirilerin odağında olan projelerdir.

"Böyle bir projeyi dayatmak, halkın sağlığını riske atar"

İklim kriziyle boğuştuğumuz bu dönemde, kömür kullanımına dayalı projelere onay vermek, hem Paris İklim Anlaşması hedefleriyle hem de halkın geleceğiyle çelişiyor. Santralin işletmeye alınması durumunda, bölgenin karbon salımı ciddi boyutlara ulaşacak. Böyle bir projeyi dayatmak, halkın sağlığını riske atar. Üstelik bölgede 17 mahallenin yanı sıra, yoğun tarımsal nüfus da var; insanlar hem kirli havayı soluyacak hem de santralin atıklarıyla kirlenen yeraltı sularını kullanmak zorunda kalacak.

"Hem ekonomik hem de çevresel açıdan kabul edilebilir bir politika değil"

Fosil yakıtlara bağımlı kalmaktan uzaklaşmak gerekiyor. Dünya genelinde kömür santralleri kapanıyor veya kapanma takvimi açıklanıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümeti ise yeni kömürlü termik santraller inşa etmeye çalışıyor. Bu durum hem ekonomik hem de çevresel açıdan kabul edilebilir bir politika değil.

"Bu şekilde bir yatırım yapmak 21. yüzyılın gerçeklerine aykırı"

ÇED raporu vb. yasal prosedürleri yürütmek yeterli değil; asıl konu, bu projeden tamamen vazgeçilmesidir. Hükümetin sadece 'ÇED yapıyoruz' demesi, projenin çevresel ve toplumsal yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmaz. Uluslararası düzeyde artık kömürlü santrallerin devri kapandı. Bursa'nın dağ ilçelerinde kalkıp bu şekilde bir yatırım yapmak 21. yüzyılın gerçeklerine aykırı.

Bakanlık bu kez de halkın itirazlarını göz ardı ederse, mahkeme kapıları yine çalınacaktır. Bu dayanaksız yatırımlar, sonraki aşamalarda ülkemiz için gereksiz maliyet ve zaman kaybına yol açıyor. Hukuki süreçlerden ders alınmayacaksa, ülke kaynakları boşuna harcanmış olur. Bursa halkı, Kozağacı Vadisi ve 17 mahallenin kıymetli tarım arazilerini korumak için daha önce iki kez sesini yükseltti ve başarısını gösterdi. Umarım bakanlık halkın itiyaçları ve çağın gerekleriyle inatlaşmayı bırakıp projenin iptali yönünde adım atar."

Pala, Bakan Kurum'a şu soruları yöneltti:

"Bakanlığınızın ülkemizin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Paris İklim Anlaşmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmek üzere 2025 yılında uygulamaya koyacağı eylem planı nedir?

Bakanlığınızın ülkemizde yeni kömürlü termik santral yapılmasına ilişkin tutumu nedir?

Bakanlığınıza, Türkiye'nin herhangi bir yerinde yeni kömürlü termik santral yapılmasına ilişkin kaç projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yapılmıştır?

Kamuoyuna açıklanan bilgilere göre. Bursa'da 'Keleş Kozağacı Vadisi' olarak bilinen ve yoğun tarımsal faaliyetlerin (özellikle kiraz ve ceviz yetiştiriciliğinin) yürütüldüğü 17 mahalleyi etkileyecek nitelikte bir kömürlü termik santral projesi gündemdedir. Bölgede 2006 ve 2012 yıllarında benzer girişimlerin halkın yoğun tepkisi sonucunda durdurulduğu bilinmektedir. Söz konusu projenin yeniden gündeme gelmesi, bölge halkında ciddi kaygı ve tedirginlik yaratmıştır. Bölgede yaşayanların sağlığının olumsuz etkileneceği, halkın tarımdan elde ettiği gelirlerin tehlikeye gireceği, yeraltı ve yüzey sularının kirleneceği, hava kalitesinin bozulacağı ve tarımsal arazilerin kalıcı hasar göreceği yönünde endişeler söz konusudur. Keleş ilçesinde kurulması planlandığı iddia edilen kömürlü termik santral projesi kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa, süreç ÇED'in hangi aşamasındadır?"

Kaynak: ANKA

Termik Santral, Milletvekili, Kayıhan Pala, Murat Kurum, Kozağacı, Politika, Enerji, Güncel, Çevre, Hukuk, Tarım, Paris, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Kömürlü Santrale Soru Önergesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:32 Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
16:32 Zelenski’nin “toprak takası“ önerisine Rusya’dan yanıt: Ukrayna birlikleri Kursk’tan kovulacak Zelenski'nin "toprak takası" önerisine Rusya'dan yanıt: Ukrayna birlikleri Kursk'tan kovulacak
15:42 Cani babanın yüzünde boğarak öldürdüğü kızının tırnak izleri görüntülendi Cani babanın yüzünde boğarak öldürdüğü kızının tırnak izleri görüntülendi
14:52 Sabiha Gökçen’de görüş mesafesi düştü uçuş trafiği aksadı Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
23:27 Herkes Torreira’nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu Herkes Torreira'nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu
23:26 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk’ü ziyaret etti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti
23:17 Trump, Gazze’ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız Trump, Gazze'ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız
22:50 Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK’ya sevk edildi Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi
22:37 ABD, Eylem Tok’u ve oğlu Timur Cihantimur’u Türkiye’ye iade etmeye karar verdi ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye karar verdi
22:35 TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulundu TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulundu
22:29 Bursa’da kontrolden çıkan otomobil metro istasyonuna çarptı: Sürücü hayatını kaybetti Bursa'da kontrolden çıkan otomobil metro istasyonuna çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
22:13 Seçtiği şarkı gündem oldu Malezya Başbakanı İbrahim’den bomba Erdoğan paylaşımı Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı
22:09 Galatasaray, Eren Elmalı transferini KAP’a bildirdi Galatasaray, Eren Elmalı transferini KAP'a bildirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 17:16:17. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'den Kömürlü Santrale Soru Önergesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.