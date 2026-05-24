CHP'den Kurultay Çağrısı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'ye girişi esnasında yaptığı açıklamada, "CHP'nin 40 gün içerisinde bir kurultay yapması noktasında hem grupta mutabakat var hem toplumda inanılmaz bir talep var. Siyasi Partiler Kanunu'nun, tüzüğün verdiği tüm yetkileri kullanacağız. İmza toplayacağız, Parti Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağıracağız. Toplumsal baskıyı artıracağız. Bir siyasi partiyi kimin yöneteceğine o siyasi partinin üyesi, delegesi değil de rakibi karar veriyorsa o partiyi kapattı demektir. O partinin kapatılması, faaliyetlerine son vermesi, rakibinin istediği birisinin yönetmesinden evladır. Parti şu an fiilen kapanmıştır. Biz bu partiyi bir kez daha açacağız. Umuyorum ki 9 Eylül'e kadar kalmaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden başlattığı yürüyüşün ardından TBMM'ye girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, "Arkadaşlar biliyorsunuz, Genel Başkan olmadan önce 9 yıl grup başkanvekilliği yaptım. Son 6 ayda da grup başkanıydım. Ardından genel başkan seçilince otomatikman grup başkanlığı devam etti. Her ne kadar kararı tanımasak d, her ne kadar Türkiye'deki hiçbir hukukçu butlan kararını ve tedbir kararını hiçbir yere koyamasa da bir türbülans olmaması için zaten mevcut olan Meclis Grup Başkanlığı görevime dün de bir kez daha seçim yaparak ve oy kullanan arkadaşlarımızın bir eksiğiyle seçilerek yeniden Meclis Grup Başkanı seçildim. Bundan sonra bu görevi yapmaya devam edeceğim" dedi.

"ZAMAN GEÇMEDEN KURULTAYI İLAN ETSİNLER"

40 gün içinde kurultay yapılması çağrısını yineleyen Özel, şöyle konuştu:

"Bir başka tutumda oldukları ifade edilen çok sayıda milletvekili arkadaşımız da bugün öyle olmadığını, en kısa sürede bir kurultay yapılması gerektiğini ifade ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 40 gün içerisinde bir kurultay yapması noktasında hem grupta mutabakat var hem toplumda inanılmaz bir talep var. Zaten delegelere soracak olduğumuzda delegeler, o yarışmalı kurultaydan sonra beni iki sefer tam oyla yetkilendirdiler; 6 Nisan'da ve 21 Eylül tarihlerinde. O yüzden buradan sonra yapacakları tek şey şudur: Zaman geçirmeden kurultay yapacaklarını ilan etsinler. Bu köpüren toplumsal tepkiden de boşu boşuna duyulan bu protestolardan da bir an önce kurtulsunlar. Milletin, böyle bir darbeye ortak olan kimseyi CHP'li kabul edecek sabrı kalmamıştır."

"CHP GENEL MERKEZ OLMADAN DA FAALİYETİNİ SÜRDÜRECEK GÜÇTEDİR"

Bizim beklentimiz, bir genel merkez olmaksızın da Cumhuriyet Halk Partisi'nin faaliyetlerini sürdürecek güçtedir. Gördünüz, partinin otobüsü yoktu; bulduğumuz bir otobüsün üstüne çıktık. Ama bu meydanı bir pazar günü, bir bayram arifesinde kolay kolay kimsenin toplayamayacağı bir kalabalık kendi kendine topluyor. Burada bir toplumsal tansiyon var. Bu tansiyon demokrasiye sahip çıkıyor, siyasal partili demokratik rejimi sahipleniyor, darbelere itiraz ediyor. Bunu görmek lazım. Birlikte 8 kilometre yol yürüdük. Siz de ıslandınız, biz de. Geçen arabaların istisnasız tamamı korna ile, ışıkla, sesle, el sallayarak destek veriyor. Onlarca CHP'li olsa partinin oyu yüzde 95 olur. Onlar demokrasiye inanan insanlar, çok partili rejime inanan insanlar, bir partinin genel başkanını o partililerin belirleyeceğine inanan insanlar. Ben 15 Temmuz'da AK Parti hedef alındığında demokrasinin tarafında durmuştum, darbecilerin tarafında durmadım. 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu hedef alındığında da ben darbecilerin değil, milletin tarafında durmuştum. Bugün de saray eliyle parti içinde bir darbe yapılıyor. Bu darbeye karşı milletin tarafında duruyorum. Şükürler olsun ki millet de arkamızda."

"TOPLUMSAL BASKIYI ARTIRACAĞIZ"

Özel, "Bir kurultay tarihi ilan edilmezse bundan sonrası için ne olacak" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Siyasi Partiler Kanunu'nun, tüzüğün verdiği tüm yetkileri kullanacağız. İmza toplayacağız, Parti Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağıracağız. Parti Meclisi'nde karar kuvvetinde yapabileceğimiz ne varsa onu yapacağız. Toplumsal baskıyı artıracağız. Eninde sonunda ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi, bir siyasi kapkaçla 'Ben aldım kaçtım, bende oldu, vermem kimseye' diyerek elde tutulabilecek bir yer değil. Günü geldiğinde seçilmiş birisi olarak ben bin 300 oyla seçildim. Kurultay günü geldiğinde 'Ben 3 gün geciktireyim' dediğimde millet bana da tahammül etmez. Olacak iş değil arkadaşlar. 'Saray böyle söylüyor, ben yöneteceğim.' Yok böyle bir şey. Sarayın işine geldiği gibi olmaz bu işler."

"BAYRAMINDA SAHADAYIZ"

Özel, Kurban Bayramı'nda Ankara'da olup olmayacağı ve süreci TBMM'den mi yöneteceği sorusu üzerine ise şöyle konuştu:

"Buradan yöneteceğiz süreci. Genel merkezi koruma refleksi başka bir şeydi, doğru bir şeydi. Bayramda burada odada durmak yerine sahada oluruz. Bundan sonra bizim için bir oda gerektiğinde, bir çatı gerektiğinde o çatı yüce Meclis çatısıdır. Ama esas olarak sokaktayız, meydandayız, halkla birlikteyiz. Bundan sonra büyük bir iktidar yürüyüşünü hep birlikte sokaklarda, 81 ilimizde yürütmeye devam edeceğiz. Siyasi parti üyeleri, üyelerinin seçtiği delegeler marifetiyle, onların seçtiği yönetimlerle belirlenir. Siyasi partiyi siyasi parti yapan budur. Bir siyasi partiyi kimin yöneteceğine o siyasi partinin üyesi, delegesi değil de rakibi karar veriyorsa o partiyi kapattı demektir. O partinin kapatılması, faaliyetlerine son vermesi, rakibinin istediği birisinin yönetmesinden evladır. Parti şu an fiilen kapanmıştır. Biz bu partiyi bir kez daha açacağız Umuyorum ki 9 Eylül'e kadar kalmaz. Bu darbeden sonra partimizi bir kez daha açacağız."